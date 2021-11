Lady Gaga fidanzata: spunta la verità sul flirt con Bradley Cooper

Lady Gaga si è espressa sulle voci riguardo una presunta storia d’amore con l’attore Bradley Cooper.

Lady Gaga al momento è felicemente fidanzata con l’imprenditore Michael Polansky: i due sono molto felici insieme e, secondo alcune fonti, Gaga sembrerebbe intenzionata a sistemarsi.

Prima della relazione con Michael, Lady Gaga è stata al centro di molti gossip per le sue storie passate – in particolare con l’attore Taylor Kinney e con il talent manager Christian Carino – e per un presunto flirt con l’attore Bradley Cooper. Sia la cantautrice che Cooper hanno negato di aver avuto una relazione e Lady Gaga si è aperta durante un’intervista rivelando la verità riguardo il loro rapporto.

Lady Gaga e Bradley Cooper: il loro “flirt” dopo l’uscita di A Star Is Born

Lady Gaga e Bradley Cooper hanno lavorato insieme interpretando i protagonisti del film A Star Is Born, nel 2018. Vista la chimica tra i due, si sono presto diffuse delle voci riguardo un possibile interesse romantico.

Al momento Gaga è fidanzata con l’imprendito Michael Polansky: la loro relazione è stata resa ufficiale a gennaio dell’anno scorso e, recentemente, si è diffusa la voce su un possibile matrimonio: Gaga, a quanto pare, vorrebbe sistemarsi dopo aver concluso dei progetti importanti.

Per quanto riguarda la storia con Cooper, è stata l’artista stessa ad esprimersi al riguardo, dando una risposta ai gossip. “Le persone hanno visto l’amore, ed è quello che volevamo che le persone vedessero” ha dichiarato Gaga: tra i due non c’è stato nessun flirt e la loro complicità sarebbe stata voluta, probabilmente per attirare più attenzioni intorno al film al quale hanno lavorato insieme.

Durante un’intervista con Oprah Winfrey per Elle, l’artista ha spiegato che lei e Bradley volevano far credere al pubblico di essere innamorati, riferendosi in particolare alla performance di Shallow che hanno eseguito durante Oscar del 2019.

