Ivano Michetti, il fondatore dei Cugini di Campagna: perché se ne parla

Cosa sapere su Ivano Michetti, chi è il fondatore dei Cugini di Campagna: perché se ne parla, la sfida social coi Maneskin.

Oltre 50 anni di storia: i Cugini di Campagna, gruppo nato nel 1970, sono noti al grande pubblico per la hit ‘Anima Mia’. La canzone, uscita nel 1973, fu poi scelta oltre una ventina di anni dopo come titolo di un popolare programma televisivo condotto da Fabio Fazio e da Claudio Baglioni.

Il fondatore dei Cugini di Campagna è Silvano Michetti, insieme al fratello gemello Ivano. I due fratelli gemelli, da piccoli, hanno fatto parte del coro della parrocchia. Di Ivano si è parlato qualche mese fa per un drammatico episodio. Infatti, venne colpito da un ictus e restò in coma per una quindicina di giorni.

“Di notte, alle 5 mi sono alzato, avevo un bisogno impellente, e mi sono accasciato tutto su un lato” – ha raccontato nel salotto televisivo di Barbara D’Urso qualche tempo fa – Ho preso il telefono, ho chiamato il dottore. Io ero convinto di parlare, ma non dicevo niente”. Da quel momento in poi per lui inizia un calvario che difficilmente dimenticherà.

Dal dramma dell’ictus alla rinascita dei Cugini di Campagna: il ritorno di Ivano Michetti

Adesso Ivano Michetti sta decisamente meglio e questo pomeriggio sarà ospite della trasmissione di Raidue “Detto Fatto”. Nel corso del programma, sicuramente parlerà di quello che sta succedendo in queste settimane alla band che ha fondato insieme al suo fratello gemello.

I Cugini di campagna, infatti, sono al centro dell’attenzione mediatica perché stanno trollando i Maneskin e i fan della rock band con efficacissimi post sui social network. Dopo aver realizzato la cover del brano vincitore di Sanremo, ‘Zitti e buoni’, la storica band che ha sdoganato la musica pop in Italia ha infatti proseguito con una serie di divertenti e per certi versi geniali post.

Di fatto, su Facebook i Cugini di campagna sono arrivati ad accusare i Maneskin di copiare loro il look. Ovviamente, si tratta di post ironici, ma sono in tanti coloro che li hanno presi sul serio. “Nel bene o nel male, purché se ne parli”, sottolineavano nelle scorse ore sui social. Di Ivano Michetti si parla anche per un altro motivo: di recente, infatti, ha fatto pace con Nick Luciani, che è così tornato a far parte dei Cugini di Campagna dopo 7 anni.

