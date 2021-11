il-samba-della-polemica:-selvaggia-lucarelli-pubblica-una-chat-privata-per-attaccare-morgan

Ieri sera a Ballando con le Stelle sono volati insulti e frecciate avvelenate fra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Dopo la lite in diretta su Rai 1, la giornalista di Civitavecchia ha pubblicato su Instagram una chat privata avuta con il cantante (ed ex ragazzo). La lite continua e s’infiamma…

Rea di non aver apprezzato lo sforzo artistico del samba eseguito da Morgan a Ballando con le Stelle, la Lucarelli è stata ieri sera aggredita dal concorrente: “Non capisci niente… sei come una scimmia!”, ha sbraitato il cantautore ora ballerino. Selvaggia ci ha pensato su e, a fine trasmissione, ha denunciato l’aggressività di Morgan: “Non è lucido”, ha malignamente sottolineato il giudice del programma. Ma la guerra è appena iniziata. Il conflitto si è già spostato sui social. Pronti per conoscere le più drammatiche fasi della guerra della Lucarelli contro Morgan?

Morgan vs Lucarelli, primo round

Selvaggia ha pubblicato sui social uno screenshot della chat privata che ha avuto su Instagram con il cantautore. “Selvaggia ma io stavo giocando stasera con te”, le aveva scritto Morgan. “Non c’era la minima intenzione né di offesa né di aggressione. Anzi, pensavo saresti stata al gioco, sapendoti capace di volare alto. Mi hai frainteso, mi dispiace”.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Selvaggia Lucarelli punzecchia Mietta: “Sei vaccinata?”. È polemica

Insomma, il cantautore ex Bluvertigo dice di aver voluto fare solo teatro: ha fatto polemica per animare un po’ la serata…

Ma la risposta di Selvaggia Lucarelli è arrivata pubblicamente, come commento alla chat svelata. “Caro Morgan, io non recito e ancor più non recito con copione e ruoli decisi da te, in uno stato di scarsa lucidità”. Ecco che cosa ha scritto la giornalista su Instagram.

Selvaggia contro Morgan, secondo round: “Mi aspetto scuse pubbliche”, dice la giornalista

La giornalista vuole che Morgan si scusi pubblicamente per il suo comportamento. Questa la chiusura del post della Lucarelli: “A tutti quelli che hanno pure fatto finta di credere al povero concorrente provocato dalla giuria cattiva: ora andatevi a nascondere, grazie”.

In più Selvaggia ha commentato le voci su una presunta aggressione agita da Morgan dietro le quinte, a fine programma: “Le cose non sono andate affatto come raccontate”. Quindi, almeno su questo, il cantante non ha colpe (si era vociferato su un litigio molto acceso fra il cantante e l’entourage della Lucarelli al termine della trasmissione).

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Morgan: “Mi avete lasciato solo”, la denuncia del cantante

Ha fatto bene la giornalista a pubblicare un messaggio privato (di timide scuse) ricevuto da Morgan? Deontologicamente non si è comportata proprio bene. Ma non è la prima volta che la Lucarelli si lancia in rivelazioni simili, che poco si curano della privacy altrui.

Ciò non toglie che le frasi pronunciate da Morgan in diretta durante lo show siano state assai pesanti, al limite del becero.

Ma Ballando con le stelle è anche questo: polemiche, litigi e offese continue. In un certo senso, proprio ciò che Morgan citava nelle sue scuse, ovvero un teatro. Per le prossime puntate aspettiamoci altri capitoli del cruento e urlato dramma Lucarelli contro Morgan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

The post Il samba della polemica: Selvaggia Lucarelli pubblica una chat privata per attaccare Morgan appeared first on Ck12 Giornale.