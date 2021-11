GF Vip, Mirko: ecco chi è il testimone di Alex Belli

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Mirko, il testimone di Alex Belli e fidanzato di Guenda Goria.

Alex Belli e Delia Duran nonostante i loro rito religioso e il testimone, non sono sposati davvero, perchè Belli non ha ancora divorziato ufficialmente dalla sua ex moglie, Katarina Raniakova ancora non hanno divorziato. I due hanno celebrato le nozze e il 26 giugno 2021 Uggiate Trevano, in provincia di Como nella Tenuta de l’Annunziata a Uggiate Trevano. Tra i vip invitati alle nozze c’erano erano anche Pago, Stefano Sala, Martina Nasoni, Principe Maurice e naturalmente Guenda Goria e il fidanzato Mirko. Quest’ultimo è tra le persone più nominate in questi ultimi giorni al GF Vip, e staserà lunedì 15 novembre, parteciperà al programma di Canale 5 in qualità di ospite.

Chi è Mirko, il testimone di Alex Belli

Mirko Gancitano (@mirkogancitano) è conosciuto per essere è il fidanzato della 31enne Guenda Goria, figlia d’arte della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria. Classe 1991, Mirko è nato a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, l’11 settembre. Il 30enne si è spostato a vivere a Milano dopo aver finito il liceo, per iniziare l’Università di comunicazione e lingue IULM nell’indirizzo “Televisione e Cross Media”, diventando un buon videomaker, blogger e influencer.

Mirko e Guenda sono una coppia da un anno e mezzo, precisamente da aprile 2020. La loro storia d’amore è iniziata a Sharm el Sheik, la località balneare egiziana dove lei stava passando le vacanza nella seconda casa di famiglia, mentre lui era lì per lavoro. Tra i due è stato un colpo di fulmine e il loro amore è continuato anche a Milano, dove i due stanno costruendo il loro futuro. In una puntata del Gf VIP 2021 i due hanno detto anche di star pensando anche al matrimonio.

