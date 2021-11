La cantante Elena Manuele nella scuola di Amici: dove l’avete vista, il retroscena sulla giovanissima artista alla prova del talent.

Si rischia un clamoroso colpo di scena nella scuola di Amici di Maria De Filippi: nel daytime del lunedì, oggi 15 novembre, è infatti emerso che Tommaso Cesana, il padovano classe 2003 che si era conquistato un banco, rischia di essere fatto fuori. Infatti, domenica 21 novembre è previsto che vada in sfida.

Ma chi deve affrontare nella sfida da dentro o fuori che è in programma nei prossimi giorni e che poi appunto verrà trasmessa nella giornata di domenica? Si prospetta una sfida davvero interessante, perché il romanticissimo e giovanissimo cantautore, il quale ha confessato di scrivere da quando ha 12 anni, se la dovrà vedere con una sua coetanea.

Una sua coetanea, che peraltro appare anche molto agguerrita: stiamo parlando di Elena Manuele, originaria di San Gregorio di Catania, dove vive con la sua famiglia e dove attualmente frequenta il Liceo Linguistico. Una ragazza che – nonostante abbia solo 18 anni, a quanto pare sa già il fatto suo.

Cosa sapere sulla cantante Elena Manuele, alla prova di Amici

Quasi 20mila follower sul suo profilo Instagram, ben prima di entrare a far parte della scuola di Amici, per Elena Manuele quella che si paventa non è però la prima esperienza televisiva. Seguitissima anche sul suo canale ufficiale su Youtube, la ragazza è diventata popolare in Italia nel 2018, grazie alla vittoria del festival di Sanremo Young.

In quell’occasione, la giovane siciliana ha trionfato dopo aver interpretato “Il cielo in una stanza” e “Una lunga storia d’amore”, due opere del cantautore Gino Paoli. Quest’anno, è tornata a far parlare di sé per un motivo molto particolare: la sua cover del brano La Cura del compianto maestro, Franco Battiato, è stata tra più emozionanti proposte dopo il decesso dell’artista catanese.

Nel frattempo, è emerso un dettaglio che riguarda proprio la scuola di Amici di Maria De Filippi e uno dei suoi allievi, ovvero LDA, figlio del noto cantante Gigi D’Alessio. Il giovane ha detto di aver conosciuto già Elena Manuele: la ragazza infatti sarebbe stata a casa di LDA con delle amiche. “Le ho scritto un inedito”, ha affermato.

