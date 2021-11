bianca-aleida-riefoli:-avete-mai-visto-la-figlia-di-raf-e-gabriella-labate?

Avete mai visto Bianca Aleida Riefoli? La ragazza non è famosa, si tiene lontana dal mondo dello spettacolo mainstream, ma conosciamo bene i suoi genitori: il cantautore Raf e la ballerina Gabriella Labate…

Bianca ha ereditato i bei tratti dalla madre Gabriella Labate, cui, non per caso, il marito Raf dedicò qualche decennio fa la canzone “Sei la più bella del mondo”. Non c’è dunque da meravigliarsi che Bianca esprima un fascino così speciale. Ma che cosa sappiamo di lei?

Chi è Bianca Aleida Riefoli?

Figlia di Raffaele Riefoli (in arte Raf) e della showgirl Gabriella Labate, Bianca è nata nel 1996. La ragazza non frequenta le discoteche alla moda e raramente si concede ai riflettori. L’abbiamo vista in pubblico in occasione dell’evento progettato dal compositore Diego Buongiorno, When we dream we are all creators, e precedentemente al Roma Clip Video Festival.

Su quei red carpet la figlia di Raf ha però incantato tutti. Gentile, spigliata e affascinante, ha incuriosito fotografi e spettatori. Per conoscerla un po’ meglio dobbiamo cercarla sui social, dove la giovane è un po’ più comunicativa ed estroversa.

Per il resto… c’è parecchio mistero sulla sua vita. Possiamo dedurre che conduca un’esistenza piuttosto riservata. No, non sembra intenzionata a lanciarsi nel jet-set o a farsi coinvolgere dai soliti salotti televisivi del pomeriggio. Non è la tipica figlia di che sgomita per partecipare ai reality.

Bianca: cosa fa nella vita?

Sappiamo che è la prima figlia del cantante Raf e dell’ex stella del Bagaglino Gabriella Labate. Vive a Roma, dov’è nata, e ama dipingere. Possiamo definirla un’artista. Ha studiato in Svizzera ed è specializzata in pittura e videoart.

Di fatti, Bianca nel 2016 aveva aperto un canale YouTube dove mostrava le sue doti artistiche. Ha del talento! In più, ha anche mosso qualche passo come regista. Ha diretto, per esempio, il video dell’ultima canzone incisa da fratello.

Vincere due premi per il mio primo esordio da regista è stato veramente emozionante <3 #RomaVideoClip dove il cinema incontra la musica <3 https://t.co/4nWvKQvUL0 — Bianca Riefoli (@biancariefoli) March 2, 2017

Un po’ più conosciuto di lei dal pubblico generalista è appunto il fratello Samuele, nato nel 2000. Il ragazzo ha cantato alcuni brani assieme al padre e si è anche visto qualche volta in più in tv. È un artista emergente, votato soprattutto al rap e alle contaminazioni urban.

Samuele è noto col nome d’arte di D’Art. Ecco il suo ultimo brano:

