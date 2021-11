andrew-kenton-di-90-giorni-per-innamorarsi:-il-nuovo-look-sconvolgente

Andrew Kenton, membro del cast dell’ottava stagione di 90 Giorni per Innamorarsi, ha recentemente sconvolto i suoi seguaci con una foto condivisa su Instagram. Gli utenti del social sono rimasti sbigottiti per via del cambiamento del suo look.

Andrew Kenton ha partecipato al reality show 90 Giorni per Innamorarsi, suscitando molti commenti negativi per via del suo atteggiamento nei confronti della sua ex fidanzata Amira Lollysa.

Andrew, negli scorsi giorni, ha lasciato gli utenti di Instagram sconcertati per via di una foto in cui mostra il suo nuovo look, scatenando una valanga di commenti.

Andrea Kenton: il nuovo look da “cattivo ragazzo” che non fa paura

Durante la sua partecipazione a 90 Giorni per Innamorarsi, Andrew Kenton non si è fatto molto apprezzare visto il modo in cui si è comportato con Amira Lollysa. Così si è guadagnato la fama del “cattivo” del programma.

Andrew e Amira, infatti, hanno partecipato a 90 Giorni per Innamorarsi senza riuscire ad arrivare all’altare. Per i due era stato difficile persino incontrarsi, poiché Andrew è americano mentre Amira è francese: avevano difficoltà nell’organizzare il viaggio e Amira si era ritrovata ad essere detenuta.

In seguito alla loro separazione, Andrew ha cercato di mettere il pubblico contro Amira condividendo le loro conversazioni personali e delle informazioni private di Amira. Andrew ha provato a far passare Amira quella dalla parte del torto ma con scarsi risultati: alla fine è stato lui quello che ha ricevuto meno apprezzamenti dagli spettatori.

Pochi giorni fa, è stata diffusa sui social una storia che Andrew Kenton aveva pubblicato sul suo profilo Instagram che ha scatenato molti commenti divertiti da parte degli utenti. La foto mostra Andrew seduto su una panca nella cucina di casa sua, con indosso una giacca di pelle. Nella foto, lo stile di Andrew sembra voler trasmettere l’impressione del “cattivo ragazzo” ma il risultato è stato una serie di commenti in cui veniva fatta dell’ironia sul suo look.

