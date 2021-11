all-together-now,-vincenzo-cantiello:-boom-per-il-cantante-dello-show

All Together Now, durante la terza puntata del talent show in prima serata su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker, il cantante Vincenzo Cantiello si è esibito sul brano “Rise like a Phoenix”.

Il muro gli ha donato un voto di 100 punti, il quale è stato confermato dai giudici, composti da J Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo.

Durante la seconda puntata del programma televisivo in onda su Canale 5, il giovane cantante Vincenzo Cantiello, si è esibito sulle note di “Don’t let the sun go down on me”, il muro anche in questa occasione gli ha donato la bellezza di 100 punti, i quali sono stati confermati dalla giuria composta da J Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo.

L’aspirante cantante ha 14 anni, in passato ha rappresentato l’Italia alla Junior Eurovision Song Contest, il quale si è svolto nel 2014 a Malta, vincerà con la canzone “Tu primo grande amore”.

Il suo profilo Instagram ha oltre 11.000 followers, l’artista ama sperimentare la sua voce, condividendo il suo innato talento con i fan, nello stesso anno parteciperà al programma di Antonella Clerici, “Ti lascio una canzone” in onda su Rai1, canterà diversi brani tra cui “E poi”.

All Together Now, Vincenzo Cantiello totalizza per due puntate di fila 100 punti dal muro

Per poi cantare anche al fianco di Giorgia e Claudio Baglioni, rievocando i brani “E tu”, “Tu come stai” e “Sabato pomeriggio”, infine ha emozionando il pubblico interpretando il brano “Cinque Giorni” di Michele Zarrillo.

Il canante è nato nel 2000 a Caserta, vive a Sant’Arpino, coltiverà la passione della musica nel coro di famiglia, suo padre suonava la tastiera nel suo paese, mentre sua sorella canterà spesso con suo fratello coltivando la stessa passione.

L’artista ha cominciato a cantare nei piano bar, per poi partecipare ad alcune manifestazioni del suo paese e dei suoi locali, nelle quali riuscirà ad arrivare sempre tra i primi classificati.

Nel 2013 esordirà nel mondo del web, pubblicando una cover di “We Are Young” dei Fun sulla piattaforma video YouTube, dopo aver pubblicato la sua cover nel web, il cantante nel 2015 tornerà con un’altra cover di John Legend sul celebre brano cult “All of me” .

