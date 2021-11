Alessandra Tripoli, avete mai visto il marito Luca? Ecco chi è

La vita privata della ballerina Alessandra Tripoli, star di Ballando con le Stelle, avete mai visto il marito Luca? Ecco chi è.

Quest’anno è in gara insieme a Morgan, dopo essersi fermata per un’edizione per portare avanti la sua gravidanza: lei è Alessandra Tripoli, classe 1987, originaria della provincia di Palermo e lanciata nel mondo dello spettacolo da Non è la Rai, anche se non ci sono ‘prove’ di quella sua partecipazione.

Verosimilmente, Alessandra era ancora una ragazzina e ha partecipato soltanto alla prima edizione del programma: è lei una delle ragazze in sfida nella gara bionde contro more, come ricorda qualcuno su forum dedicati alla storica trasmissione ideata da Gianni Boncompagni.

Da allora ovviamente tante cose nella sua vita sono drasticamente cambiate: dal 2014 tra le altre è ballerina del talent show Ballando con le Stelle, con un anno sabbatico per un evento davvero importante nella sua vita. Infatti, la ballerina amatissima dal pubblico che segue il programma si è dovuta fermare: stava per diventare mamma del piccolo Liam.

Ecco Luca Urso, marito della ballerina Alessandra Tripoli

Seguita sul suo profilo Instagram da qualcosa come 95mila follower, proprio sui social network sono tante le foto insieme al suo piccolo, ma anche insieme al marito Luca Urso, suo collega da sempre, oltre che suo compagno di vita. Entrambi con fisici statuari, fanno coppia fissa praticamente da 20 anni e il loro matrimonio è stato un vero e proprio evento indimenticabile.

Celebrato nella cittadina natale di lei, il matrimonio ha avuto un wedding planner. Infatti è stato l’esperto e amico della coppia, Enzo Miccio. Attualmente, da quanto è possibile apprendere, la ballerina vive con il marito ed il figlio ad Hong Kong. Non conosciamo a fondo il motivo di questa importante scelta fatta dalla coppia.

Qualche tempo fa, proprio Luca Urso per la prima volta ha pubblicato un video davvero interessante che ritrae lui e quella che poi sarebbe diventata sua moglie, che erano giovanissimi. Si trattava del primo ballo che i due fecero insieme. Un ricordo che fa comprendere ancora meglio il fortissimo legame della coppia.

