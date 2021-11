umberto-tozzi-e-le-voci-sul-flirt-con-mia-martini:-ecco-l’unico-indizio

Si parla spesso di una presunta storia d’amore fra Mia Martini e Umberto Tozzi. A sostegno di questa narrazione ci sono però scarsissime prove… forse c’è un unico indizio: una canzone.

Mia Martini e Umberto Tozzi sono mai stati legati? Hanno avuto un flirt? Da anni si vocifera su un loro breve amore, consumatosi a metà anni ’70, ma sia la Martini (prima della tragica scomparsa) sia Tozzi non hanno mai confermato né smentito i rumour.

La collaborazione del 1974

I due artisti si sono conosciuti bene e hanno collaborato nel 1974, quando Tozzi scrisse per l’intensa Mia per la canzone “Io ti ringrazio”. Entrambi collaboravano e collaborarono in seguito con il paroliere e produttore Bigazzi, e dunque frequentavano gli stessi giri, soprattutto a livello lavorativo.

Mia Martini era una donna complessa e molto affascinante. Ha avuto moltissimi corteggiatori, fra cui musicisti e attori (si parla anche di Lino Capolicchio), ma non ci sono notizie o indiscrezioni collegate a una possibile storia con il cantautore Umberto Tozzi. In quegli anni era di certo presa da una passione turbolenta e soverchiante: quella per il collega Ivano Fossati.

Ripensandoci a posteriori, negli anni ’90, Mia Martini dichiarò che il rapporto con Ivano era un campo minato. “Avevo un contratto con un’altra casa discografica, e ho dovuto romperlo a causa sua”, spiegò la cantante in una famosa intervista. Questo perché Fossati era geloso, dei dirigenti, dei musicisti, di tutti. Ma soprattutto era geloso di Mia come cantante.

Mia Martini non si è mai sposata e non ha avuto figli. Anche se la sua relazione più nota è quella con il collega Ivano Fossati, non è detto che non abbia potuto amare in segreto altri cantanti. Se il sodalizio artistico con Fossati ebbe inizio nel 1976-77, possiamo immaginare che qualche anno prima Mia fosse libera. E magari ha davvero frequentato Umberto Tozzi, che proprio nel ’77 scrisse il suo successo “Ti amo”.

Per molti fan, infatti, la canzone a cui guardare è un’altra, e cioè “Io ti ringrazio”, il pezzo che Tozzi ha scritto per la Martini. Per qualcuno, un brano che equivale a una dichiarazione d’amore.

Mia Martini e Umberto Tozzi stavano davvero insieme?

Forse non scopriremo mai la verità. Il cantante lungocrinito torinese su certe cose è un signore, e difficilmente si sbilancerà. Non lo ha fatto fino a oggi e non crediamo lo farà negli anni a venire.

Anche Umberto Tozzi ha amato diverse donne. Con la friulana Serafina Scialò, sua prima compagna importante, ebbe il primo figlio, Nicola Armando Tozzi. Serafina, che è stata tragicamente

trovata deceduta in casa lo scorso 2020, non era sua moglie: i due non si erano mai sposati. Il rapporto sentimentale più importante del cantante è stato con Michela Micheliotto.

Loredana Berté… Forse lei sa! Chissà se si ricorda ancora dei giorni in cui sua sorella registrava il E con Mia? Dovremmo chiedere a… Forse lei sa! Chissà se si ricorda ancora dei giorni in cui sua sorella registrava il disco del 1974.

