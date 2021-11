Oroscopo di Paolo Fox 15 novembre: amore, lavoro e salute di lunedì

Ariete – In amore all’improvviso l’amore può manifestarsi in tutta la sua potenza. A lavoro potrebbe arrivare presto una opportunità per cambiare.

Toro – In amore nel rapporto che vivi è probabile che ci sia qualcosa da rivedere. A lavoro non sottovalutare proposte che sarebbe meglio considerare.

Gemelli – In amore le stelle non aiutano coloro che cercano di recuperare un amore, ma solo quelli che vogliono vivere nuove relazioni. A lavoro chi ha avuto un calo economico potrebbe sfruttare questo Giove per una buona idea.

Cancro – In amore devi valutare la situazione dei tuoi sentimenti, ma senti che sei stanco. A lavoro la situazione conferma che sei in una fase di forte disagio.

Leone – In amore considera che quello che dici oggi potrebbe essere importante. A lavoro una risposto decisiva potrebbe tardare per colpa dell’opposizione a Giove e Saturno.

Vergine – In amore è davvero un periodo miglioro per i sentimenti, ora Venere non è infastidita dalla Luna, emozioni forti entro il 18. A lavoro hai delle buone idee, lavoraci.

Bilancia – In amore con la Luna opposta e Venere contraria sarà un lunedì di crisi per le coppie. A lavoro alcune persone vorrebbero cambiare ma questa è la classica giornata che porta qualche rallentamento.

Scorpione – In amore oggi hai Venere attiva, con una persona del Capricorno puoi costruire qualcosa di più. A lavoro ci sono momenti in cui non bisogna pensare solo al lavoro.

Sagittario – In amore c’è da recuperare un sentimento e oggi con la Luna favorevole si può. A lavoro da qualche tempo ti sei abituato a vedere le cose cambiare.

Capricorno – In amore oggi la Luna dissonante crea qualche piccolo disturbo, forse una lontananza da colmare. A lavoro le tue intuizioni sono giuste, peccato che per alcuni progetti che hai in mente manchino i soldi.

Acquario – In amore le storie d’amore nate ora possono svilupparsi nel prossimo anno. A lavoro periodo di revisione, devi tagliare i rami secchi.

Pesci – In amore una giornata interessante, ricorda che con questa Venere molto intrigante puoi recuperare un rapporto. A lavoro devi anche pensare a qualche buona novità in vista dell’immediato futuro.

