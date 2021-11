Oroscopo di Branko 15 novembre: un buon lunedì per amore e salute mentale

Ariete – Troverete facile raggiungere un accordo e assumere un impegno fermo. Sarete orgogliosi delle vostre azioni. Sarebbe un bene anticipare le conseguenze del vostro comportamento eccessivo e ottenere il giusto mix in termini di produzione di energia.

Toro – Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. È il posto migliore per ricaricare le batterie. Il vostro stato emotivo influisce sulla vostra vitalità più del solito. Rivolgetevi agli altri e cercate di comunicare.

Gemelli – Questa volta rifiutate con un sorriso. La vostra calma sarà disarmante. Sentite il bisogno di eccellere e di dimostrare cosa siete capaci di fare, ma attenti a non esaurirvi.

Cancro – La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare.

Oroscopo di Branko, clicca qui ed entra nel gruppo

L’oroscopo di Branko sul tuo smartphone, quando vuoi – CLICCA QUI

Leone – Avete bisogno di più informazioni prima di prendere una decisione che coinvolge il vostro futuro. Fate con calma. C’è troppo scompiglio intorno a voi per ricaricare le batterie in modo efficace. Sarebbe bene tenere la vostra vita privata in disparte.

Vergine – Alcune discussioni intense apriranno alcune porte interessanti per voi, i collegamenti che farete oggi saranno benefici. Siete in buona forma, ma fate troppo per gli altri e non abbastanza per voi. Attenzione agli eccessi di lavoro!

Bilancia – I vostri pensieri vi portano alla distrazione, vostro malgrado. Non intraprendete compiti difficili. Sentite che la vostra resistenza sta migliorando, sarebbe un bene continuare su questa strada, per migliorare il vostro stile di vita.

Scorpione – La giornata scorrere rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi.

Oroscopo di Branko, clicca qui ed entra nel gruppo

L’oroscopo di Branko sul tuo smartphone, quando vuoi – CLICCA QUI

Sagittario – Potrete affrontare a testa alta i compiti che vi aspettano oggi. Non lasciatevi indebitamente influenzare dalle voci di corridoio e prendete le vostre decisioni. Se fate altrimenti la vostra energia ne risentirebbe.

Capricorno – Sarete più a vostro agio in compagnia ed è il momento di curare i vostri rapporti nel modo giusto. Avete bisogno di prendervi cura di voi stessi per compensare i periodi di abbandono. Controllate la vostra dieta, al fine di porvi rimedio.

Acquario – E ‘tempo di mostrare a chi vi circonda che ci sono certi limiti da non superare! Il sonno lascia molto a desiderare. Smettetela di pensare alle cose quando arriva la sera e tutto si risolverà. Non sarebbe male essere un po’ più parsimoniosi…

Pesci – Attirerete nuove conoscenze che costituiranno una risorsa positiva per il futuro. Siate aperti alle nuove idee. Sentite il bisogno di moderare le vostre azioni e sarà un bene. Ascoltate i vostri istinti più profondi e dimenticate le onde negative di ieri.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Branko 15 novembre: un buon lunedì per amore e salute mentale proviene da Oroscopo Più – Le previsioni di Paolo Fox, Branko e Barbanera ogni giorno.