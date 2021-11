I protagonisti del quiz show L’Eredità, Giovanni Marconi è il nuovo campione: quanto ha vinto, da dove viene, cosa fa nella vita.

Se vi siete persi le ultime puntate del quiz show L’Eredità, il più longevo della televisione italiana, in onda su Raiuno ogni sera alle 18.45 e condotto da Flavio Insinna, vi rinfreschiamo un po’ la memoria. Stasera potrete infatti vedere in studio un volto nuovo, da due puntate campione senza portafoglio.

Lui si chiama Giovanni Marconi ed è un professionista molto noto, che proviene da Ancona ed è sposato. L’uomo – classe 1968 – è anche padre di famiglia: ha infatti due figlie. Il nuovo campione del quiz show più seguito della televisione ha confessato una gustosa passione: è infatti un cercatore di funghi.

In tasca ha una Laurea in Ingegneria Elettronica ed è anche abilitato alla professione. Nella vita, lavora presso l’Università Politecnica delle Marche, ad Ancona, la sua città ed ha un ruolo molto importante all’interno di essa: è infatti direttore del Centro Servizi Informatici dell’Ateneo.

Ecco quanto ha vinto finora Giovanni Marconi all’Eredità

Già Ufficiale di complemento in Aeronautica Militare a Viterbo, quindi analista programmatore e sistemista per alcune società private, dopo aver lavorato per un periodo come libero professionista, Giovanni Marconi è stato assunto nell’ateneo marchigiano nel 2002 ed è quindi uno dei professionisti maggiormente esperti dell’Università della sua città.

Esperto in particolare di Applicazioni e Sistemi informatici complessi, il nuovo campione del quiz show L’Eredità, nelle due puntate in cui è giunto fino alla Ghigliottina, è stato comunque molto sfortunato. Venerdì 12, gli indizi a disposizione erano Macchina, Terreno, Portare, Fritto e Conte. Aveva a disposizione un montepremi da 57.500 euro. Va detto che la parola chiave non era semplicissima.

Tutti gli indizi, infatti, avrebbero dovuto portare a “Gelato”, ma lui non è arrivato alla soluzione. Ci ha riprovato ieri con Prendere, Altezza, Pesante, Ruolo e Politica. Stavolta per lui c’erano in palio 50mila euro, ma non è arrivato alla parola chiave ovvero “Responsabilità”. Quasi una beffa per lui, che appunto nel suo lavoro ricopre proprio un ruolo di responsabilità.

