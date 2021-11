cuori,-fiction-rai1:-anticipazioni-puntate-del-14-novembre-2021

Ecco le anticipazioni del doppio imperdibile appuntamento con “Cuori” la fiction di Rai 1 in onda domenica 14 novembre.

Domenica 14 novembre andranno in onda prima serata su Rai 1 (CLICCA QUI per tutti gli aggiornamenti Instagram di Rai 1) due nuovi episodi dell’amatissima serie tv italiana “Cuori“, intitolati “Suzanne” e “Corto circuito” e dalle anticipazioni sappiamo che nel primo episodio c’è Alberto che cerca di godersi una serata di relax insieme a Karen. I due decidono di andare in un locale, ma all’improvviso un uomo ha un malore e cade a terra. Quello che loro ancora non sanno è che il personaggio non è un uomo qualunque, ma di un playboy famoso in città.

Il suo nome è Gianni Sciortino, e le sue condizioni di salute sono gravi tanto da doverlo ricoverare subito in ospedale. Ma il soggiorno in ospedale di Gianni porterà curiosità da parte dei pazienti che cercheranno in tutti i modi di incontrarlo e chiederli un autografo. Gianni però è un fine osservatore e non ci mette molto a intuire che c’è ancora amore tra Alberto e Delia.

Nel secondo episodio Enrico comincia ad avere il dubbio che Cesare gli stia celando qualcosa. Nel frattempo ci sarà una paziente già pronta per l’intervento lo rifiuterà proprio poco prima e sarà difficile per i medici convincerlo che la sua decisione potrebbe costargli la vita. Nel frattempo Delia sparisce, mentre in ospedale un blackout prenderà alla sprovvista i medici che dovranno lavorare per ristabilire l’equilibrio.

