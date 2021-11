cristiano-malgioglio-single-o-fidanzato:-lui-scioglie-i-dubbi-sul-misterioso-turco

Cristiano Malgioglio, ha dichiarato di non sentirsi più con Barbara d’Urso ed è tornato nuovamente single, con il debutto di Tale e Quale Show ha effettuato delle dichiarazioni al Fatto Quotidiano.

Il nuovo giudice del programma Rai ha risposto circa il rapporto con Barbara d’Urso, i due sino a qualche mese fa erano una coppia molto affiatata, ma sembra che negli ultimi tempi i due si siano persi di vista.

Il cantautore ha dichiarato di non aver mai litigato con Barbara d’Urso, non si sentono da un bel po’ di tempo, non hanno mai avuto motivo di litigare.

Inoltre il cantante ha dichiarato che questa estate i due non si sono sentiti perché era coni suoi amici, mentre Barbara ha coltivato altre amicizie, da sempre ha provato una grande ammirazione per Barbara d’Urso, infatti la vede come una donna lavoratrice, brava e bella.

Una donna di polso, e proprio per questo motivo non avrebbe alcuna ragione per litigare con la conduttrice, ha dichiarato che sul web ci sono tante falsità e fake news.

Attualmente il cantautore è molto concentrato sul suo lavoro, è tornato nuovamente single, dichiarando che la stori d’amore con il fidanzato turco è terminata.

Cristiano Malgioglio, adesso è totalmente concentrato su nuovi progetti di lavoro

La storia d’amore con il suo fidanzato turco è volta al termine, il cantautore ha dichiarato che non poteva vivere solo di videochiamate, si era stancato di questa relazione.

I due parlavano a gesti, la sua ex dolce metà avrebbe voluto che il cantautore imparasse il turco, ma non c’è mai stata l’intenzione da parte dello showman.

Adesso il cantautore è libero, “bello e stupendo”, è molto arrabbiato con Channing Tatum, infatti lui è uno dei primi ammiratori dell’attore e ballerino. Durante l’intervista ha dichiarato di aver mandato un messaggio al ballerino, una vera e propria dichiarazione d’amore nei suoi confronti.

L?attore ha visualizzato e non ha risposto, il cantautore pensa che il celebre attore possa essersi spaventato, ironicamente ha dichiarato di voler strappare tutte le gonne con la sua faccia, ha dimenticato anche lui dalla sua vita, così come ha fatto per il suo ex fidanzato turco.

