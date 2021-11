Clarissa Selassiè, paura per la sorella Lulù: “Non voglio che passi così…”

Clarissa Selassiè, la concorrente del Grande Fratello Vip si è dichiarata turbata, non vuole che sua sorella passi per la persona che non è mai stata.

La concorrente è molto preoccupata per sua sorella, infatti Lulù è stata una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, nell’ultima puntata del reality show, è stata rimproverata d Alfonso Signorini.

Il conduttore l’ha invitata a capire che gli atteggiamenti rivolti a Manuel Bortuzzo sono eccessivi, la sorella invece si è l asciata andare ad uno sfogo per sua sorella, parlando con Miriana Trevisan non ha nascosto la sua preoccupazione, infatti ha dichiarato che sua sorella Lulù non passi per la persona che non è.

Sia Lulù che sua sorella si sono lasciare andare sfogandosi nel reality show, infatti la sorella si è mostrata molto turbata per via degli avvenimenti accaduti a Lulù, confessando a Miriana Trevisan di avere molti dubbi a riguardo.

La sorella ha dichiarato che è molto difficile avere due sorelle che non ti ascoltano, nonostante faccia di tutto per far star bene chi le sta accanto. La sorella cerca da diversi anni di far capire delle cose a Lulù che lei puntualmente non comprende.

Clarissa Selassiè, in lacrime ha confessato che le spaventa molto il suo futuro dopo il programma

La principessa si è mostrata molto in crisi, infatti tra le sue lacrime ha dichiarato di essere molto spaventata, proprio perché non vuole avere ancora problemi a 30 anni, il suo futuro la spaventa moltissimo e non vuole sentirsi male in futuro.

Miriana Trevisan ha cercato di rincuorarla, consigliandole di vivere la sua essenza e la sua libertà, il suo percorso molto probabilmente è dentro la Casa, Lulù invece sta vivendo una esperienza che magari la farà crescere molto.

Proprio per questo motivo la sorella non può camminare al posto di Lulù, nel frattempo Jessica ha ripreso la sorella, dicendole di tornare ai primi giorni quando si erano riappacificate.

Il suo modo di fare è infantile agli occhi di Jessica, la quale ha dichiarato di essere nel gioco per maturare come donna, infatti le parole di Manuel sono state chiare sin dal principio.

Sarebbe corretto non assillarlo, queste sono state le parole di Jessica, la quale ha aggiunto che la sorella di Lulù molte volte tende a non ascoltare i consigli o pareri dei concorrenti nella Casa.

