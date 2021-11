atp-finals-torino:-come-seguire-in-streaming-gratuito-e-in-diretta

Torino in grande fermento per le ATP Finals 2021 di tennis, che iniziano domenica 14 al Pala Alpitour e si chiuderanno domenica 21.

Le ATP Finals 2021 daranno la possibilità agli otto migliori tennisti di aggiudicarsi il premio di miglior tennista al mondo. Gli atleti e si sono dati appuntamento al Pala Alpitour di Torino, che è stato ristrutturato per l’occasione e dotato di una migliore illuminazione che permetterà di guardare al meglio il match. Per un’intera settimana, da domenica 14 a domenica 21 novembre, potremo goderci i più grandi tennisti al mondo sfidarsi tra di loro.

POTREBBE INTERESSARTI: Lutto nel mondo del tennis: muore Alessio Ceccarelli

Quando e dove vedere le ATP Finals 2021

Rai 2 permetterà ai suoi abbonati di vedere una partita al giorno in diretta, infatti la Rai detiene i diritti in esclusiva free-to-air per l’Italia. Il primo incontro vedrà sfidarsi il campione italiano Matteo Berrettini contro il tedesco Alexander Zverev, domenica alle ore 21.00.

Il secondo incontro si avrà lunedì 15, quandò andrà in campo il giocatore numero uno al mondo, Novak Djokovic contro il al norvegese Casper Ruud in onda alle 14.00. Un’altra possibilità per vedere gli incontri è connettersi al sito di TennisTV.

Capienza ridotta, delusione e rabbia tifosi Il CTS (comitato tecnico sportivo) ha deciso di ridurre la portata dell’evento sportivo che si terrà al Pala Alpitour, riportando la capienza al 60% come previsto all’inizio. Molti spettatori però lanciano critiche per aver ricevuto la disdetta dei biglietti solo pochi giorni prima dell’evento. In molti infatti avevano anche prenotato hotel, treni e spostamenti vari da fuori Torino che verranno inevitabilmente persi a causa di questa decisione improvvisa. “Siamo arrabbiati, è stata una gestione da incompetenti. Sarebbe stato meglio essere previdenti”, dice uno spettatore deluso. POTREBBE INTERESSARTI: Simone Barlaam: chi è Alice Tai, la fidanzata e collega del campione paralimpico

Programma ATP Finals 2021

ATP Singolo e Doppio Maschile

Round robin – da domenica 14 a venerdì 19 novembre

Semifinali – sabato 20 novembre

Finale – domenica 21 novembre

ATP Finals 2021 giocatori

Novak Djokovic Daniil Medvedev Alessandro Zverev Stefanos Tsitsipas Andrey Rublev Matteo Berrettini Hubert Hurkacz Casper Ruud

The post ATP Finals Torino: come seguire in streaming gratuito e in diretta appeared first on Ck12 Giornale.