90-giorni-per-innamorarsi:-amira-e-andrew-stanno-ancora-insieme?

Amira e Andrew. Una delle coppie più sfortunate del programma in onda su Real Time 90 giorni per innamorarsi. Frenati dalla pandemia, non sono riusciti a incontrarsi dopo che ad Amira fu concesso il visto per fidanzati. Che cosa ne è stato del loro amore?

Qual è la coppia che ha più colpito il pubblico di 90 giorni per innamorarsi, lo show andato in onda in Italia da domenica 27 giugno 2021 su Real Time? Difficile scegliere. Forse c’è una coppia che ha stupito il pubblico a prescindere, a causa della stranissima dinamica espressa della relazione.

Ecco, fra tutte le diverse coppie protagoniste dell’ottava stagione del programma, di sicuro, ce n’è una più scalognata: quella formata da Andrew Kenton, cittadino californiano di trentadue anni, e la ventottenne francese Amira Lollysa.

Com’è andata fra Amira e Andrew?

Andrew e Amira si erano conosciuti su un sito d’incontri online. Iniziarono così una relazione a distanza, prima di decidere di incontrarsi a Las Vegas. Dopo quell’incontro, assai positivo, Amira avviò le pratiche per ottenere il visto per fidanzati, documento necessario per restare negli Stati Uniti tre mesi. La concessione le arrivò nel marzo del 2020.

Purtroppo, però, proprio in quei giorni, il covid bloccò tutti i viaggi dall’Europa agli Stati Uniti, e Amira rimase ferma in Francia. Andrew cercò una scappatoia: convinse Amira a raggiungerlo in Messico per aggirare le restrizioni legate ai lockdown. Il loro tentativo fallì miseramente quando Amira fu bloccata dalla polizia messicana, tenuta in cella di sicurezza e poi costretta a tornare in Francia.

La coppia non si scoraggiò: per vedere il suo amato, Amira era pronta a volare in Serbia, dove non era in vigore alcun lockdown, per poi raggiungere da lì Andrew negli Stati Uniti.

Il giorno prima della partenza, però, i due litigarono in videochiamata a causa di una discussione incentrata sulla possibilità di avere dei figli. Una volta raggiunta la Serbia, Amira si concesse un momento di riflessione. E alla fine decise di non raggiungere più Andrew in California. Dopo una vera Odissea, è tornata a casa.

Che rapporto c’è oggi fra i due?

Quindi la relazione tra Andrew e Amira è terminata ancora prima di iniziare. I due, in pratica, non hanno passato neanche un giorno vicini.

Nei mesi successivi alla rottura, Andrew ha attaccato ripetutamente Amira sui social, pubblicando anche stralci di conversazioni personali.

Andrew frequenta altre ragazze, ma sembra ancora preso da Amira. Lei non è più arrabbiata con il suo ex. Gli ha perdonato anche gli sfoghi social. Si scatta foto sexy su Instagram e di tanto in tanto commenta i post di Andrew. Si vocifera che abbia un nuovo boyfriend, ma non ci sono state conferme. Forse anche Amira pensa ancora ad Andrew.

Chissà, magari un giorno si metteranno davvero insieme…

