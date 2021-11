valentina-ferragni,-operata-la-sorella-di-chiara:-“pensavo-fosse-un-brufolo”

Valentina Ferragni è stato sottoposta a un intervento: preoccupata, ha detto ai follower che aggiornerà sui risultati dell’esame istologico

“Questa mattina ho tolto la ‘cosa’ che avevo sulla fronte da un anno più o meno“: ecco l’incipit del post su Instagram di Valentina Ferragni con la foto di un cerotto. L’influencer, sorella della più nota Chiara, ha voluto condividere con i 4 milioni di follower i propri timori.

Dopo l’intervento chirurgico avverrà l’analisi dal quale si saprà di cosa si tratta. Nella migliore delle ipotesi è una cista, nella peggiore “un carcinoma basocellulare (tumore maligno MA non super aggressivo”, specifica la Ferragni che ora porta i segni con tre punti di sutura.

Chiara Ferragni: “Fate prevenzione”

C’è ora timore per il responso degli esami. La donna si è detto comprensibilmente preoccupata e lo era anche prima dell’intervento. Questa esperienza è comunque occasione per ribadire l’importanza della prevenzione: “Non esitare ad andare dal medico se senti che qualcosa sta cambiando… la salute è la cosa più importante in assoluto”.

A preoccuparla è anche la cicatrice che porterà ma su questo punto si può sorvolare proprio in nome del bene più prezioso, appunto la salute. “Ogni cicatrice – dice – è una battaglia che abbiamo vinto”.

Chi è Valentina Ferragni

Ventotto anni, è fondatrice e responsabile del Valentina Ferragni Studio ed è nota per essere una delle promesse del lifestyle odierno. Come la sorella ha trovato fortuna sui social ma è incappata anche nei pericoli. È stata infatti vittima di body shaming sui social.

“Vi farò sapere cosa uscirà dall’istologico“, ha detto, per continuare ad aggiornare chi da anni la segue e le tante persone che in queste ora, sia pubblicamente che in privato, le stanno inviato messaggi di solidarietà. Non è la prima che la donna racconta dei proprio problemi di salute. In passato aveva rivelato di soffrire di insulino-resistenza.

