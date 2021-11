Teo Mammuccari e Gerry Scotti: non solo Tu si que vales, ecco la novità

Teo Mammuccari e Gerry Scotti, dopo aver partecipato a Tu si Que Vales potrebbe esserci un programma con entrambi, i due hanno dichiarato di preferire una ipotesi del genere.

Tra i giudici del programma su Canale 5, Tu si Que Vales, il presentatore tv è stato intervistato per il quotidiano TV Sorrisi e Canzoni, ha raccontato che tra i suoi nuovi progetti potrebbe esserci una collaborazione con Gerry Scotti.

Tra i due conduttori potrebbe esserci un progetto in ballo, stanno pensando di condividere nuovamente l’esperienza di lavorare insieme, il giovane conduttore ha dichiarato che Gerry Scotti ha stretto un’amicizia vera con il conduttore.

Quando Gerry Scotti si trova a Roma, coglie l’occasione per mangiare insieme al giudice di Tu si Que Vales, tra i due c’è “la giusta complicità”, piacerebbe ad entrambi fare un programma televisivo insieme.

Durante l’intervista, il conduttore ha dichiarato che durante la pandemia è accaduto qualcosa di inaspettato, proprio mentre stava accompagnando sua figlia Julia in Brasile da sua madre.

Il conduttore e giudice di Tu Si Que Vales ha dichiarato che esattamente 3 giorni prima del lockdown generale, aveva accompagnato sua figlia Julia in Brasile da sua madre, dopo l’ufficializzazione delle restrizioni, il conduttore si è ritrovato a prenotare per 3 mesi un albergo a Florianopolis, in questa occasione ha potuto stringere in maniera più solida il legame con sua figlia.

Teo Mammuccari e Gerry Scotti, tra i due c’è stima reciproca, vorrebbero condurre un programma televisivo insieme

Il giudice di Tu Si Que Vales in diverse occasioni ha dichiarato di non essere severo, ma bensì molto sincero, questo è dovuto al fatto che durante le puntate del talent show alcuni telespettatori e concorrenti hanno notato la sua indiscussa serietà nel giudicare le esibizioni del programma in onda su Canale 5.

L’anno scorso il conduttore è stato il protagonista di una divertente battuta dietro le quinte di Tu Si Que Vales, rivolta a Gerry Scotti, ha dichiarato che secondo lui, proprio in virtù delle numerose reazioni del pubblico, Gerry Scotti si “compra i fan”, sia all’interno del pubblico in studio e sia a casa con i telespettatori.

