Oroscopo di Paolo Fox 14 novembre: domenica d’amore per molti segni

Ariete – In amore, la prima parte di questa giornata è migliore della seconda. Sul lavoro invece in questi giorni devi stare attento alle spese.

Toro – In amore oggi giornata in lieve calo, poi si recupera il 17. A lavoro la forza delle tue idee è nell’innovazione, buone novità nel prossimo anno.

Gemelli – In amore una domenica che nasce con la Luna opposta, qualche polemica di troppo dovrà essere sedata in anticipo. A lavoro se hai fatto delle richieste è possibile ricevere delle risposte.

Cancro – In amore con Venere opposta hai difficoltà a vivere serenamente il tuo amore. A lavoro potresti rimpiangere di non avere fatto delle scelte drastiche nel passato.

Leone – In amore nel pomeriggio la Luna tornerà favorevole. A lavoro una risposta decisiva potrebbe tardare per colpa dell’opposizione di Giove e Saturno.

Vergine – In amore Venere è interessante, eventuali incomprensioni nate nelle ultime ore si possono risolvere. A lavoro è un periodo in cui si può pensare a un cambiamento.

Bilancia – In amore nel pomeriggio la Luna va in opposizione, per questo la domenica può diventare caotica. A lavoro approfitta di questo periodo per fare delle scelte importanti, non rinunciare a incarichi solo per paura di sbagliare.

Scorpione – In amore la Luna è favorevole, adesso potresti fare un incontro speciale. A lavoro se hai in mente di portare avanti un progetti non avere paura che il guadagno non sia adeguato.

Sagittario – In amore la Luna è ancora opposta. Niente di grave, ma sembra che nulla vada per il verso giusto, almeno al mattino. A lavoro oggi è meglio prendere le distanze da tutti.

Capricorno – In amore in questa giornata i tuoi sentimenti sono più forti, più chiari. A lavoro le tue intuizioni sono giuste, peccato che per alcuni progetti che hai in mente manchino i soldi.

Acquario – In amore Venere nel tuo segno arriverà il prossimo anno, ma gli incontri del momento sono promettenti. A lavoro questa settimana può portare qualche vantaggio, ma fai sempre attenzione ai soldi.

Pesci – In amore altra giornata in cui bisogna sfruttare il buon andamento della Luna, soprattutto al mattino. A lavoro per chi vuole fare un discorso a una persona che conta andrà bene il 17.

