lorella-cuccarini-e-l’operazione-alla-tiroide:-tiroidectomia,-di-cosa-si-tratta

Lorella Cuccarini, ha raccontato di quando ha affrontato l’operazione alla tiroide, la conduttrice ha dichiarato che dimagriva di giorno in giorno, era molto nervosa ed inquieta, lo specialista endocrinologo le disse che si trattava di una Neoplasia o comunemente chiamato tumore.

Da quell’operazione la conduttrice vive senza tiroide, ha raccontato di quando è andata in visita dallo specialista endocrinologo e per scrupolo stava effettuando una visita di controllo.

Sino a quel momento è sempre stata una persona fortunata e dava per scontato di godere di ottima salute, la sua malattia più grave era stata una banale appendicite.

L’endocrinologo dopo la visita di routine le disse che si trattava di un nodulo alla tiroide, lo spessore era di qualche centimetro e doveva sottoporsi con urgenza a degli accertamenti prima di effettuare l’operazione.

Il corpo della showgirl le stava mandando dei segnali preoccupanti, la conduttrice dimagriva giorno dopo giorno, accusava delle strane tachicardie, aveva perennemente le occhiaie e un nervosismo perenne fuori dal normale.

Lorella Cuccarini, non sapeva con esattezza a cosa stava andando incontro, doveva comprendere il suo corpo

La conduttrice si è sempre vista una donna molto calma, perse la voglia di fare e di stare sempre in movimento, sino a quella visita si era sempre detta di non preoccuparsi, e che doveva essere colpa della fatica.

Per questo motivo la conduttrice non aveva dato troppo peso al rigonfiamento visto sulla gola qualche mese prima dell’operazione, l’endocrinologo le parlò di neoplasia che in termine tecnico era inteso come tumore.

Il medico le fissò un secondo appuntamento per la tecnica ago aspirata, infatti in seguito le preleveranno dalla tiroide alcune cellule per riuscire a fare un esame istologico, solo in questo modo riusciranno a capire se si tratta di un tumore maligno.

Qualche giorno prima dell’esito dell’esame sia suo marito che i suoi figli erano molto angosciati, la conduttrice ha cercato di sdrammatizzare in tutti i modi possibili.

Qualche giorno prima dell’intervento, il medico le disse che il nodulo era benigno, subito la showgirl si sentì rinata, accettò la malattia e cominciò a combatterla per guarire.

Dopo l’operazione la conduttrice è rinata, il recupero è stato molto lento, purtroppo ha cominciato ad ingrassare perché le mancava la tiroide, questa è la regola base del metabolismo, mentre il suo battito cardiaco è diventato più basso.

La showgirl ha dovuto seguire una dieta ferrea per riuscire a riacquisire i l peso di una volta, dal 2002 ad oggi assume un farmaco, la L-tiroxina sodica, grazie a questo farmaco non ha più nessun disturbo e non ha sentito più alcun sintomo come al principio della malattia.

