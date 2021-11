italia-e-svizzera,-i-precedenti:-ecco-quante-volte-si-sono-affrontate

Il 12.11.21, data palindroma, Italia e Svizzera si giocano allo Stadio Olimpico di Roma una fetta decisiva di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022: ecco i precedenti tra le due nazionali.

Calcio di inizio alle ore 20.45 per il penultimo match del girone C dei gruppi Europei di qualificazione.

I tifosi e gli appassionati della Nazionale italiana di Calcio guidata da Roberto Mancini hanno ancora negli occhi, nelle orecchie e nel cuore i suoni i colori ed i cori della notte dell’11 luglio, il giorno in cui gli Azzurri, superando a casa loro gli inglesi, sono diventati dopo 53 anni Campioni d’Europa.

Ma il tempo è sempre inesorabile ed i trionfi durano lo spazio di un mattino. Dalla ripresa di settembre, infatti, l’Italia è subito chiamata a confermare quanto di buono fatto. Obiettivo, inderogabile, centrare la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 e tornare, dopo otto anni, a giocare la massima competizione per nazionali.

Fra noi e l’obiettivo c’è la svizzera di Petkovic a pari punti con l’Italia a quota 14 nel girone C del versante europeo. Il match di oggi è decisivo. Vincere significa qualificazione quasi matematica. Un qualsiasi altro risultato ci espone al rischio di dover giocare il playoff.

I precedenti tra Italia e Svizzera

Italia contro Svizzera è una sfida storica nelle statistiche dal calcio azzurro. Ben 60 i precedenti. Il primo si giocò il 7 maggio 1911, centodieci anni fa, all’Arena Civica di Milano e terminò 2-2. Reti di Carrer e Boiocchi per l’Italia e di Hasler e Sydler per gli elvetici.

L’ultima lo scorso giugno, sempre a Roma, nel girone eliminatorio di Euro 2020 con trionfo azzurro: 3-0 reti di Immobile e doppietta di Locatelli. In mezzo, come detto, altri 58 match, 60 in totale quindi, con 29 vittorie tricolori, 23 pareggi e solo 8 vittorie della Svizzera.

L’ultima vittoria dei rossocrociati risale a 28 anni fa e precisamente al 1 maggio 1993 quando, durante il girone eliminatori per i Mondiali di USA 1994, l’Italia perse 1-0 a Berna con rete di Hottiger.

Una curiosità in campo per l’Italia c’era l’attuale Commissario Tecnico Roberto Mancini in compagnia di mostri sacri del calcio italiano come Roberto Baggio e Paolo Maldini. Oggi si aggiorna la statistica con la fondata speranza che la casella delle vittorie possa aumentare di una unità.

