“Disperatamente, ogni giorno”. Il dramma di Loredana Bertè commuove la Toffanin: cosa la “massacra”

“Mi manca disperatamente, ogni giorno”. Loredana Bertè, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, si è lasciata andare al ricordo della sorella, Mimì. Parlando del proprio privato, in particolare, la cantante ha ammesso di condividere con la sorella Mia Martini, scomparsa nel maggio del 1995, la sensazione di essersi sentita tagliata fuori dal mondo dello spettacolo. A tal proposito ha raccontato: “Quando sono tornata dalla Svezia mi dicevano ‘questa str***a cosa vuole? Perché non lascia spazio alle altre?’. Una cosa inaccettabile”.

L’artista, poi, ha rivelato che ciò che l’ha fatta soffrire di più è stato vedere la sorella stare male. “Questa vita è un massacro, ma le sconfitte servono per farti crescere – ha continuato la Bertè -. Tutti i miei dolori li ho trasformati in punti di forza e adesso me ne sbatto di quello che mi dicono”. E ancora: “Se qualcuno osa dire come devo comportarmi dopo 40 anni di carriera onestamente non m’interessa…Non esiste assolutamente”.

Quando poi la Toffanin le ha chiesto se ha mai avuto il desiderio di tornare indietro nel tempo per non fare qualche errore, la Bertè ha risposto di sì e ha raccontato un aneddoto: “Ho partecipato a Sanremo con Mimì e non mi sono ricordata il testo…Lei si è arrabbiata tanto. Penso che avrei dovuto farla partecipare da sola”.