delia-duran-torna-al-gf-vip-e-si-alza-un-coro:-“portatelo-via”

La moglie di Alex Belli, Delia Duran, torna al GF Vip per un nuovo confronto e si alza un coro: “Portatelo via”.

La venezuelana Delia Duran, moglie (o presunta tale come sostengono le sue ex) di Alex Belli, è pronta a tornare questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo annuncia la produzione della trasmissione e sembra certo che il confronto dovrebbe essere stavolta direttamente con Soleil Sorge.

Seguita da quasi 300mila follower sul suo profilo Instagram, la venezuelana sembra così pronta a rientrare nella casa più famosa d’Italia, per un nuovo confronto. “Delia ha qualche conto in sospeso da risolvere e sapete con chi?”, si legge sulla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip.

Insomma, dopo aver scritto una lettera al marito, essersi presentata in trasmissione per perdonarlo, aver partecipato ad alcuni programmi televisivi, giustificandolo, ora Delia Duran si ripresenta nella casa, per un confronto e per chiarire e puntualizzare alcune cose. Il tutto, ovviamente, con un’ondata di critiche da parte dei telespettatori.

La presenza di Delia Duran al GF Vip fa arrabbiare il pubblico

Il post sul profilo Instagram del Grande Fratello che annuncia la nuova ospitata della venezuelana, infatti, ha fatto arrabbiare molti telespettatori, che evidentemente non ne possono più e ci tengono a ribadirlo nei modi più disparati. “Deve essere un reality e non una fiction”, evidenzia l’agente di spettacolo Andrea Montaneri, tra i primi a commentare.

Moltissimi non si dicono stupiti della nuova ospitata della moglie di Alex Belli, ma in gran parte le raccomandazioni dei telespettatori nei confronti della donna è che ne approfitti per portarsi a casa il marito. “Varcate insieme la porta rossa”, sembra essere l’appello che emerge in questi minuti tra i fan più affezionati del Grande Fratello Vip, i quali evidentemente mal sopportano quello che sta accadendo.

Per molti è una pantomima e si dicono convinti che sia stata orchestrata ad hoc, ben prima dell’ingresso nella casa più famosa d’Italia dell’attore di Centovetrine. In tutto questo, fa discutere anche il fatto che Delia Duran, prima di entrare nella casa, nelle sue storie su Instagram faccia spesso l’influencer e promuova gioielli e prodotti per la cura del corpo.

