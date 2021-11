La sorpresa per Davide Silvestri, chi è Alessia: fidanzata dell’attore al GF VIP, cosa sappiamo della loro storia.

Per l’attore Davide Silvestri, quello al Grande Fratello Vip è un impegno che lo sta tenendo sicuramente lontano dai suoi affetti più cari. Tra questi, c’è la fidanzata Alessia: sarà lei la sorpresa che l’attore riceverà nella puntata serale del 12 novembre del reality show trasmesso da Canale 5.

La scelta di far entrare nella casa del Grande Fratello Vip la fidanzata di Davide Silvestri divide il pubblico: alcuni sostengono infatti sui social che il ragazzo se lo merita di ricevere questa visita, altri invece sottolineano una certa ambiguità da parte dell’attore nelle ultime puntate.

Cugino di Kekko Silvestre, il cantante e leader dei Modà, il giovane attore è conosciuto al grande pubblico per aver partecipato alla soap di successo “Vivere”. Qui interpretava il personaggio di Marco Falcon. Lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo è invece la sua fidanzata Alessia.

Cosa sappiamo di Alessia, la fidanzata di Davide Silvestri

Pur non nascondendo mai di essere fidanzato, grandissima riservatezza ha finora mantenuto Davide Silvestri rispetto al rapporto con la sua giovane compagna Alessia. Di fatto, per lei quella di questa sera sarà la prima uscita ufficiale e c’è grande attesa per scoprire di più su questa ragazza.

La giovane peraltro ha sostituito la psicologa Valentina Mangili nel cuore dell’attore e a quanto pare starebbero insieme da un anno e non si sarebbero mai detti “ti amo”. La rivelazione è stata fatta dallo stesso attore nella casa più famosa d’Italia: “Non abbiamo una data, ci siamo conosciuti a novembre ma non gliel’ho mai detto ‘ti amo’, mi vergogno!”.

A tal proposito, Davide Silvestri – che ha confidato il suo amore per Alessia a Manila Nazzaro – ha aggiunto: “Prima ci riuscivo, è come se invece con lei lo sono davvero – non perché prima non lo sia stato! – ma questa volta non ho voglia di condividerlo con una parola”. E se stasera lo dicesse per la prima volta?

