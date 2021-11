david-berkowitz,-che-fine-ha-fatto-il-serial-killer-detto-son-of-sam

David Berkowitz, noto come Son of Sam, uccise sei persone a New York dal 1976 al 1977, sostenendo di aver ricevuto ordini da un cane posseduto da un demone.

David Berkowitz è un serial killer americano che uccise sei persone a New York nel 1976-77, gettando la città nel panico e scatenando una delle più grandi cacce all’uomo della storia di New York. Conosciuto come Son of Sam, Berkowitz fu arrestato il 10 agosto 1977, 11 giorni dopo il suo ultimo omicidio, e fu condannato all’ergastolo.

Nato Richard David Falco da una povera madre ebrea il 1 giugno 1953 a Brooklyn, New York, Berkowitz è stato adottato dai rivenditori di ferramenta ebrei americani Nathan e Pearl Berkowitz quando aveva solo pochi giorni. Secondo quanto riferito, era un bambino intelligente, ma era turbato a modo suo.

Essendo stato vicino a sua madre, ha avuto un periodo molto difficile da adolescente nel dover affrontare la sua morte. All’età di 18 anni, Berkowitz si arruolò nell’esercito degli Stati Uniti e prestò servizio in Corea del Sud, dove eccelleva come abile tiratore scelto. Dopo aver terminato il servizio militare nel 1974, Berkowitz tornò a New York dove trovò lavoro come smistatore di lettere.

Gli omicidi di ‘Son of Sam’ ossia David Berkowitz

Il 29 luglio 1976, Berkowitz iniziò la sua furia omicida: le prime vittime furono due adolescenti, Jody Valenti e Donna Lauria, nel Bronx. I due erano seduti nell’auto di Valenti davanti alla casa di Lauria quando Berkowitz ha sparato loro, uccidendo Lauria e ferendo Valenti. Pochi mesi dopo, Berkowitz era di nuovo lì. Individuando una coppia in un’altra macchina parcheggiata, ha sparato contro di loro, provocando una grave lesione al cranio dell’uomo.

A novembre, ha anche sparato a due ragazze adolescenti che tornavano a casa insieme e ha lasciato una paraplegica. La polizia solo successivamente ritenne che quegli agguati avessero un’unica mano. Ma tutto è cambiato nel gennaio 1977, quando Berkowitz ha attaccato un’altra coppia in un’auto parcheggiata. Avvicinandosi a Christine Freund e al suo fidanzato, Berkowitz ha sparato due volte, colpendo la testa di Freund, colpo poi risultato mortale.

Poiché Berkowitz ha usato la stessa pistola calibro 44 in tutte le sue sparatorie, la polizia era sulle sue tracce, inizialmente riferendosi a lui come “killer della calibro 44”, in seguito come “Son of Sam”. Quel marzo, Berkowitz uccise la studentessa universitaria Virginia Voskerichian mentre tornava a casa da scuola. Toccò poi a un’altra coppia, Valentina Suriani e Alexander Esau, colpiti nella loro auto.

La firma dello spietato killer e l’arresto: come fu fermato Berkowitz

In occasione di quell’agguato, ha lasciato una lettera nelle vicinanze indirizzata al capitano della polizia di New York Joseph Borrelli, chiamandosi per la prima volta ‘Son of Sam’. David Berkowitz ha lasciato numerose lettere vicino ai corpi delle sue vittime, provocando la polizia ed eludendo la sua cattura. Di conseguenza, la copertura mediatica dei suoi crimini fu diffusa e Berkowitz apprezzò tutto questo.

Per tutto il tempo, i newyorkesi vivevano nella paura di essere la sua prossima vittima. Il colpo finale di Berkowitz avvenne nelle prime ore del 31 luglio 1977, a Brooklyn. Ha sparato a Stacy Moskowitz e Bobby Violante. Moskowitz in seguito morì e Violante rimase quasi totalmente cieco a causa delle ferite riportate. Fortunatamente per la polizia, un testimone ha notato qualcosa sulla scena che ha aiutato a risolvere il caso.

Sulla scena dell’ultima sparatoria, un testimone ha visto un uomo scappare su un’auto che aveva una multa per il parcheggio. Quel giorno furono distribuiti solo una manciata di biglietti e uno di questi era per Berkowitz. Il 10 agosto 1977 le autorità lo arrestarono. La confessione dei suoi crimini fu agghiacciante.

“Me lo ha ordinato il cane”, la confessione scioccante

Durante l’interrogatorio, Berkowitz ha spiegato che gli era stato ordinato di uccidere dal suo vicino Sam Carr, che ha inviato messaggi a Berkowitz tramite il suo cane, un labrador retriever posseduto da un demone di nome “Harvey”. Dopo quelle sue affermazioni, il killer fu sottoposto a perizia psichiatrica, che lo dichiarò in grado di intendere e volere. Nel 1978 Berkowitz si dichiarò colpevole dei sei omicidi e di quasi 1.500 incendi che aveva appiccato a New York e dintorni.

Venne condannato per questo all’ergastolo, ma tentò “un’uscita di scena” quasi teatrale. L’udienza di condanna di Berkowitz è stata drammatica: ha cercato di saltare da una finestra dell’aula del settimo piano dopo aver ascoltato la decisione del giudice. Dopo la condanna, ha ritrattato la storia del cane indemoniato e dichiarato di aver fatto parte di una setta violenta che lo ha aiutato a compiere gli omicidi e che gli altri membri John e Michael Carr (figli di Sam Carr) lo hanno assistito.

David Berkowitz, dopo la condanna, ha fatto profitti raccontando ovunque la sua storia, tant’è che quasi tutti gli stati, inclusa New York, da allora hanno approvato leggi, a volte note come “Son of Sam laws”, che impediscono ai criminali condannati di trarre profitto finanziario da libri, film o altre attività legate ai loro crimini. Sebbene sia stato messo in libertà vigilata in numerose occasioni, l’uomo è in carcere a Wallkill, New York. La sua vicenda ha ispirato il film di Spike Lee del 1999 dal titolo “S.O.S. Summer of Sam – Panico a New York”.

