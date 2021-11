Claudia Gerini fidanzata? La verità sul compagno Simon Clementi

Claudia Gerini conferma la rottura Simon Clementi e sul presunto tradimento

La celebre attrice romana Claudia Gerini ha rotto il silenzio riguardo il presunto tradimento dell’ex fidanzato Simon Clementi. In una storia sul suo profilo Instagram (@geriniclaudia) afferma che: “Nessuno ha beccato nessuno. Nessuno ha tradito. Semplicemente io e Simon abbiamo deciso di non essere più una coppia, rimanendo amici“.

Dunque l’attrice mette un po’ di ordine riguardo la sua vita sentimentale e il suo amore finito. Il primo matrimonio di Gerini è durato dal 2002 al 2004 con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli, dalla cui relazione è nata la figlia Rosa. Dalla successiva relazione con il frontman dei Tiromancino, Federico Zampaglione, che è durata dal 2005 al 2016, invece è nata la sua secondogenita Linda.

Proprio il cantante racconta com’è finita la loro relazione, spiegando che non è stata frutto della volontà della coppia, ma del naturale andamento della vita “alle cui leggi non si può sfuggire”, racconta Zampaglione. Comunque il cantante dei Tiromancino non ha nessun rimorso riguardo la relazione con la cantante, anzi ricorda con gioia i momenti e soprattutto la loro bellissima figlia. La bimba è accerchiata da tutto l’amore di una famiglia allargata, e vissuta in un clima sereno, assicura l’artista.

Questa sera 13 novembre Claudia Gerini parteciperà come “ballerina per una notte” a Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci e che va in onda ogni sabato su Rai 1. Mentre Massimo Ranieri sarà il personaggio d’onore della quinta puntata che andrà in onda alle 20.35, e interpreterà una serie di successi del repertorio canoro italiano.

