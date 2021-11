Lorenzo Moreschini è deceduto all’età di 16 anni: il giovane era stato ricoverato in seguito di un incidente stradale a luglio. Il suo cuore ha smesso di battere giovedì 11 novembre.

Lorenzo Moreschini era rimasto vittima di un incidente stradale nel luglio 2021 e ci ha lasciati a soli 16 anni dopo aver lottato per rimanere in vita e tornare dalla sua famiglia e dai suoi amici per quattro mesi.

Il giovane, originario di Appignano del Tronto, era rimasto gravemente ferito ed è morto a Caserta giovedì 11 novembre, lasciando la sua cittadina nel dolore e sgomento.

Lorenzo Moreschini: la morte dopo l’incidente fatale nel luglio 2021

Lorenzo Moreschini è morto giovedì 11 novembre. Il giovane era rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente a luglio, che per lui si è rivelato fatale. In quel fatidico giorno, il ragazzo era a Caserta a bordo di un’auto insieme ad un suo parente.

Lorenzo aveva riportato delle lesioni al femore e al ginocchio e per tutto questo tempo ha lottato per restare in vita e tornare a casa e rivedere il papà Mino, la mamma Carolina e il fratello Matteo.

Lorenzo ha subito numerosi interventi chirurgici: è stato in diversi ospedali tra Napoli e Caserta ma, purtroppo, non ce l’ha fatta. La sua ultima operazione era prevista proprio nella giornata di giovedì ma il suo cuore ha smesso di battere prima dell’intervento.

Ora il comune di Appignano del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno (Marche) sta piangendo la morte prematura del ragazzo. Lorenzo frequentava l’istituto Alberghiero e aveva tanti amici. La sua famiglia è molto stimata in quella piccola cittadina e possiede una bottega nel centro storico.

Tutti ricordano Lorenzo come un ragazzo intelligente e solare, descritto da alcuni residenti a Il Resto del Carlino come “un ragazzo buonissimo, sempre sorridente, solare” che trasmetteva positività e allegria con il suo dolce sorriso.

The post Addio a Lorenzo Moreschini: morto a 16 anni dopo 4 mesi in ospedale appeared first on Ck12 Giornale.