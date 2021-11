x-factor-21,-chi-sono-i-due-eliminati-e-le-scintille-in-studio

X Factor 21, durante la terza puntata si sono esibiti i gruppi in gara, nella puntata dell’11 Novembre 2021, ci sono state due eliminazioni. Mentre l’esibizione commovente di Dardust ha lasciato tutti a bocca aperta, compresi i giudici.

Il tema dell’esibizione era incentrato sull’ambiente e il clima mondiale, i concorrenti hanno lasciato cadere dei fogli con su scritto le parole “bla bla bla”, mentre i giudici hanno creato una scritta “Non c’è più tempo”.

Il conduttore Ludovico Tersigni in onda su Sky, ha portato in studio un carrello con su scritto “Basta”, il primo ad esibirsi è stato proprio FELLOW, il quale ha esibito l’introduzione inaspettata del giudice Mika.

Il quale ha raccontato della prima volta in cui gli spezzarono il cuore, Mika era in mutande, poi si è rivestito ed ha cominciato a camminare, pensava dentro di sé che era tutto ok, ma poi ha cominciato a vomitare lungo la strada.

Durante la sua esibizione, FELLOW ha convito tutti i giudici ed Emma Marrone non vede l’ora di assistere alle tante sfaccettature dell’artista nel talent show. Mentre Vale LP ha lasciato i giudici perplessi con l’amaro in bocca, soprattutto a Mika, dove il giudice si aspettava un urlo più potente mai arrivato.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: X Factor 21, chi è il primo eliminato nella secondo live

X Factor 21, due eliminazioni durante la terza puntata live del talent show

Il giudice Hell Raton ha esortato la cantante ad urlare quando c’è da urlare, mentre per Manuel Angelli la cantante dovrebbe puntare su altri brani, magari sulla canzone popolare dove spicca tutto il suo talento.

Mentre per VERSAILLES non tutti i giudici sono rimasti convinti della sua esibizione, Emma ha notato un passo in più, mentre i Bengala Fire non riescono a convincere Mika, il quale ha apertamente ammesso di averli avuti sopra naso sino ad un certo punto del talent show.

Le Endrigo hanno colpito il giudice Mika, sono piaciuti a Manuel, mentre non hanno convinto Agnelli, il quale ha dichiarato di aver visto 3 versioni di questa band in tre puntate diverse.

I BALTIMORA chiudono la prima manche riuscendo a mettere tutti i giudici d’accordo, subito dop c’è stata l’esibizione live dei Gazzelle. Nel ballottaggio ci sono finiti Vale LP e Le Endrigo.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: X Factor 2021, niente eliminazione: chi sono i sei meno votati

Mentre nella seconda manche sono tornati sul palco i Mutonia, i quali non sono piaciuti a Mika, il quale non ha apprezzato per niente il loro look. Il frontman della band ha incitato il pubblico contro il giudice Mika, mentre stava parlando.

Nel frattempo ha mostrato ancora di più le sue gambe, mentre Mika lamentava la pessima scelta di stile della band, l’atteggiamento non è stato gradito dai giudici e dal conduttore. Infatti Hell Raton ha invitato Matteo die Mutonia a ridimensionarsi e soprattutto a non avre questo atteggiamento rispettando i giudici.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: X Factor 2021: ecco le squadre, ma è subito polemica

Il battibecco durante la terza puntata dello show, tra il cantante dei Mutonia e un giudice

Subito dopo si è esibita Nika Paris, la quale ha ricevuto dei complimenti da Manuel ed Emma, Angelli ha preferito la cantante, ma le ha consigliato un genere diverso.

gIANMANRIA è riuscito ad incantare e al tempo stesso stupire i giudici tramite la sua esibizione, mentre Manuel non ha apprezzato per niente i Karakaz, i quali hanno convinto sia Emma che Mika.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

L’ultimo concorrente ad esibirsi è stato Erio, per il suo brano sono state mosse delle critiche soprattutto da Mika, proprio perché il brano parlava di cose molto importanti e troppo alte per il target del cantante.

Infine ci saranno al ballottaggio anche Nika Paris e i Karazak, i quali si sono aggiunti anche alle Endrigo e Vale LP. Infine il pubblico da casa è stato interpellato per ben due volte sia alla consegna dei voti che nei voti decisivi per l’eliminazione, sono stati eliminati dal talent show Vale LP ed i Karakaz.

The post X Factor 21, chi sono i due eliminati e le scintille in studio appeared first on Ck12 Giornale.