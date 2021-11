Cosa sapere su Rosario Flores: chi è la cantante e attrice ospite del programma D’Iva, in onda questa sera su Canale 5.

Torna questa sera in onda in prima serata su Canale 5 il one woman show D’Iva, con protagonista la grande Iva Zanicchi. Tantissimi gli ospiti che la cantante e presentatrice televisiva ha voluto al suo fianco, molti sono famosi, come Gerry Scotti, Rita Pavone e altri, ma ci sarà anche una cantante non notissima nel nostro Paese.

Stiamo parlando di Rosario Flores, spagnola classe 1964, per il grande pubblico nota semplicemente come Rosario. In tanti la ricordano per alcuni brani di successo e per la sua interpretazione nel film di Pedro Almodovar, Parla con me. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più su di lei.

Figlia di Lola Flores e Antonio González, la cantante ha tre fratelli, Lolita, Antonio Flores, Antonia González, e proviene da una famiglia di artisti. Ha voluto prendere il cognome della madre e nel 2006 ha sposato Pedro Lazaga. La coppia ha anche due figli, ovvero Lola Orellana e Pedro Antonio Lazaga.

Cosa sapere sulla cantante e attrice spagnola Rosario Flores

Il nome completo della cantante e attrice spagnola è Rosario del Carmen González Flores e ha interpretato brani immortali come ¡Qué Bonito!, Sabor, sabor, Mi Gato… e altri. Rosario Flores è la più giovane dei tre figli del chitarrista Antonio González, El Pescadilla, e della cantante Lola Flores, sorella del compianto cantante e compositore Antonio Flores e della cantante Lolita.

Nata a Madrid, ha iniziato nel mondo dello spettacolo come Rosarillo e quando aveva dodici anni ha avuto un piccolo ruolo nel film di Antonio Giménez Rico, Al fin solos. Il suo debutto nel mondo della musica è datato 1984, ma non è molto fortunato. Tornò al cinema nel film Colegas, insieme al fratello Antonio ed Enrique San Francisco (a quel tempo legato sentimentalmente con lei). Ma il successo era dietro l’angolo: arrivò De ley, un album in cui tutte le canzoni furono scritte dal fratello Antonio e che riuscì a vendere più di 500.000 copie.

Poi apparve Siento. E nel 1996 Mucho por Vivir. Nel maggio 1995, sua madre e suo fratello morirono in un intervallo di soli 15 giorni. Decise così di comporre da sola i suoi brani. Vincitrice tra gli altri dei Latin Grammy Awards per il miglior album vocale pop femminile, nelle edizioni 2002 e 2004, in Spagna è famosissima. Con dodici dischi di platino e tre d’oro, nella sua carriera ha venduto più di due milioni di dischi.

