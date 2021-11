Rita Pavone operata al cuore: “Toccata da un angelo”, cosa è successo

C’è stato un momento in cui l’inossidabile Rita Pavone ha avuto paura di non farcela. Stiamo parlando del momento in cui è stata sottoposta a un delicatissimo intervento al cuore. Ma la salvezza è arrivata anche grazie a un aiuto insperato. “Mi sono sentita toccata da un angelo”, ha raccontato Rita tempo fa durante una trasmissione (La strada dei miracoli).

Nel 2002 Rita Pavone ha subito un intervento al cuore. Non sospettava di star male, ma da un giorno all’altro si accorse di riuscire a muoversi bene: aveva difficoltà a fare le scale. “Un giorno mentre ero in Sicilia, prima di un concerto, è venuta a trovarmi una donna che mi ha regalato un santino, che ho messo nel mio reggiseno“, ha raccontato la cantante in tv. Qualche giorno dopo quell’incontro, la cantante ebbe un malore. Dopo una serie di controlli le trovarono due occlusioni al tronco dell’aorta.

“Dopo l’operazione mi venne in mente quella donna e quello che mi aveva dato. Dopo, quella donna, l’ho cercata”, ha continuato a spiegare Rita a La strada dei miracoli, “Ho fatto anche appelli in televisione. Ma non sono mai riuscita a trovarla. Mi sento come se fossi stata toccata un angelo”.

L’angelo che ha salvato la Pavone

Un altro angelo che le è stato sempre accanto è stato il marito Teddy Reno. Al tempo, Reno rilasciò molte interviste, e raccontò che la sua Rita si era un po’ strapazzata durante l’ultimo tour. Aveva cantato, ballato come una matta, ma sembrava sempre in forma. Poi arrivò il momento di partecipare alla trasmissione I raccomandati, su Rai 1…

Mentre ballava, Rita guardò Teddy con gli occhi sbarrati, poi si accasciò a terra. “L’hanno salvata la sua segretaria, Rossella Ricciotti, e il coreografo Fabrizio Mainini con un massaggio cardiaco“, raccontò Teddy a La Repubblica. La Pavone era senza conoscenza, non respirava. E così Rita è stata operata al cuore.

Rita, operata al cuore

Fu proprio Teddy Reno a prendere una decisione importante per la salute di Rita Pavone. La portò fino a Monza, al Policlinico. Per farla operare lì, dove conosceva alcuni medici. E là, Rita è stata salvata.

Per fortuna l’intervento andò benissimo, e ora Rita è più in forma che mai. Sembra essere tornata all’energia che aveva a vent’anni. Ma senza i suoi angeli, forse, non ce l’avrebbe mai fatta.

