platinum-edition,-arriva-la-serie-speciale-per-la-porsche-panamera

Porsche propone una versione particolarmente elegante ed esclusiva della Panamera: la Platinum Edition. Combinando le caratteristiche di design Platinum Satin Gloss con un’ampia gamma di dotazioni standard, questa raffinata edizione speciale prevede opzioni molto ricercate, aggiungendo esclusività alla già ricca dotazione di serie.

Fra queste, le sospensioni pneumatiche adattive con Porsche active suspension management (Pasm), specchietti retrovisori esterni con oscuramento automatico, fari a matrice di Lel con Porsche Dynamic Light System Plus, tetto panoramico. E ancora: Park assist con telecamera per la retromarcia e, per i modelli ibridi, caricabatterie Ac di bordo con potenza di carica da 7,2 kW.

I cerchi da 21″ Exclusive Design Sport verniciati in platino, i terminali di scarico sportivi neri, i vetri oscurati, le modanature dei finestrini laterali in nero lucido e le luci posteriori dal design esclusivo sottolineano l’eleganza dinamica del veicolo. Gli allestimenti lussuosi continuano negli interni: volante sportivo GT e servosterzo Plus, assistente per il cambio di corsia, porte a chiusura ammortizzata con Comfort Entry, sedili anteriori comfort regolabili elettricamente in 14 direzioni con pacchetto Memory, sedili posteriori riscaldati, BOSE Surround Sistem e un sistema di infotainment di sesta generazione con SiriusXM 360L, Android Auto e Apple CarPlay wireless, pacchetto interni in alluminio spazzolato nero e stemma Porsche sui poggiatesta.

A seconda del mercato la Platinum Edition è disponibile per Panamera, Panamera 4 e Panamera 4 E-Hybrid. In Europa l’equipaggiamento premium è disponibile anche nei corrispondenti modelli Sport Turismo. In Cina la gamma sarà ampliata per includere i modelli Executive con passo allungato.

La Porsche Panamera 4 Platinum Edition è già ordinabile in Germania con prezzi da 111.945 euro e in Svizzera da 138.800 CHF. I clienti svizzeri avranno, compreso nel prezzo, un prolungamento della garanzia (2+2) e il Porsche Swiss Package che comprende: kit di riparazione pneumatici, head-up display, Park Assist con Surround View, ionizzatore d’aria, airbag laterali per la zona dei sedili posteriori, illuminazione ambiente, sistema adattivo di regolazione della velocità.

Il modello sarà presentato in anteprima mondiale al Los Angeles Auto Show il prossimo 17 novembre. Le consegne inizieranno a fine gennaio 2022.

