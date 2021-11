Oroscopo di Paolo Fox weekend13 e 14 novembre: ecco la super classifica per tutti i segni.

Ariete – C’è qualcosa che vi preoccupa molto, forse è successo qualcosa di scomodo sul lavoro? Complicazioni? È meglio non sprecare il weekend con la rabbia addosso. Se non riuscite a risolvere certi grattacapi, male non fa chiedere aiuto. Inoltre, controllate le spese eccessive. In amore, cercate di trascorrere più tempo con la persona che amate.

Toro – Weekend positivo, se intendete concludere buoni affari. In amore, c’è qualcosa che deve essere chiarito, quindi, parlate chiaramente con il vostro partner. Anche se vi sentite meglio, il lavoro vi preoccupa. Il consiglio delle stelle è quello di distrarvi e di evitare discussioni.

Gemelli – Se volete ottenere il massimo, dovete usare l’immaginazione. Fate scelte più spontanee e non fatevi condizionare dagli eventi negativi del passato. Nella giornata di domenica apparite un po’ agitati. In amore, avete a che fare con un partner che vi sfugge o che non riuscite a comprenderlo.

Cancro – Siete delle persone molto istintive. Il weekend potrebbe regalarvi qualche incontro promettente o qualche novità. Mantenete la calma. Le stelle favoriscono il vostro segno e siete molto presi dall’amore. Ritagliatevi un po’ di tempo per voi stessi.

Leone – È un weekend positivo per le cose pratiche. Ci sono incertezze negli affetti, siate più concilianti in casa. In campo lavorativo e amoroso, dovete fare molta attenzione a ciò che dite e fate. Posticipate appuntamenti e questioni a voi molto care.

Vergine – Sfruttate questo fine settimana per riflettere sui cambiamenti da fare. Cercate di rilassarvi nelle ore serali. La prossima settimana è valida per gli incontri o le prove d’esame. Domenica mattina succede qualcosa di strano. Dovete rivedere un rapporto con una persona dal carattere fumantino.

Bilancia – È un weekend vantaggioso per gli affari di cuore: potrete finalmente chiarire alcuni dubbi. Arriva qualche novità di lavoro: se state aspettando delle risposte, presto arriveranno. Domenica sera apparite pensierosi. L’amore torna in primo piano e avete grinta nel lavoro, ma se c’è una persona che vi infastidisce, allontanatela.

Scorpione – I nuovi progetti richiedono costanza e tanta fatica, ma presto daranno grandi soddisfazioni. In amore, trovate un modo per abbandonare l’ansia. Non irrigiditevi nelle vostre convinzioni, a volte occorre cedere. Domenica regala intuizioni geniali.

Sagittario – Saprete prendere una decisione decisiva su tutte le questioni più importanti che coinvolgono sia la famiglia che gli affetti. Essere perseveranti aiuta a raggiungere traguardi sul lavoro, però, domenica mattina apparite distratti.

Capricorno – Nel weekend dovete fare molta attenzione ai rapporti con le persone che avete attorno, vi sentirete più forti. Cercate di rilassarvi di più. In campo lavorativo, fatevi aiutare da una persona fidata. Non contate su soluzioni in tempi brevi.

Acquario – Nella giornata di sabato dovete concludere ciò che vi interessa. Fidatevi del vostro intuito sul lavoro. In amore, c’è ancora qualche perplessità, forse un ritorno di fiamma? Nella giornata di domenica siete privi di forze, dovreste cercare di evitare stress e impegni pesanti. Invece il settore dei sentimenti è positivo e l’amore è passionale.

Pesci – Nella giornata di sabato dovete cercare di non discutere pesantemente con colleghi e collaboratori. Attenzione alla gelosia: è un’arma a doppio taglio. La giornata di domenica vede l’ingresso della Luna nel vostro spazio zodiacale. Se avete avanzato qualche richiesta per il lavoro, presto arriveranno delle risposte. Cercate di avere un po’ di pazienza.

