Oroscopo di Branko weekend 13 e 14 novembre: ecco chi sale e chi scende per il famoso astrologo

Ariete – Avrete riconoscimento da coloro che vi circondano e stabilirete legami più profondi e più solidi. Spendete troppi soldi e questo vi consuma. Prendete un attimo di respiro, ne avete bisogno per essere efficaci.

Toro – La fortuna vi permetterà di compiere dei progressi verso i vostri obiettivi. Non esitate, lasciate parlare la vostra spontaneità. La determinazione consente di dimenticare i piccoli disturbi fisici che stavate trattenendo. Prendetela alla leggera però.

Gemelli – Sembrerete agli occhi degli altri più profondi, e questo vi farà guadagnare riconoscimento. Fate esercizio fisico e bevete più liquidi. Si consiglia di ricaricare le batterie, vi cambierà le idee.

Cancro – Sarete più propensi ad ascoltare gli altri e a lavorare a più stretto contatto con loro. Riuscite a controllare meglio la vostra sensibilità, e avrete più energia. La vostra salute complessiva migliorerà di conseguenza.

Leone – Avrete poca pazienza. Non forzate le cose, ma datevi tregua dalla vita di tutti i giorni. Gli effetti del vostro stile di vita sedentario si fanno sentire, è il momento di praticare il vostro sport preferito e di bere più liquidi.

Vergine – Vi dirigete verso i vostri obiettivi con grinta e determinazione. Tenete gli occhi aperti, ci sono buoni alleati sulla strada da percorrere oggi. Sarete meglio attrezzati per affrontare i vostri obblighi consumando energia in modo più sano ed equilibrato.

Bilancia – Sarete orgogliosi di come uscirete da una brutta situazione senza alcun aiuto. Insistendo sulla finalizzazione di incarichi minori rischiate di usurarvi. Non esagerate.

Scorpione – Le vostre idee stanno prendendo forma, ne riceverete il riconoscimento e ciò aumenterà la vostra autostima. Sarete un alveare di attività frenetica e vi lascerà stanchi morti. Dovete accettare il fatto che non siete nel posto giusto per pensare obiettivamente a come utilizzare la vostra energia.

Sagittario – Non avrete nessun problema a concentrarvi sui vostri pensieri interiori. Cogliete l’occasione per parlare con le persone a voi vicine. Quindi non soffrite di crisi di stanchezza, finche non cercherete improvvisamente e frettolosamente di accelerare.

Capricorno – Siate determinati se la tentazione diventa troppo forte per voi… state trovando difficoltà a mantenere la calma oggi! Poi siete in migliore forma e maggiormente in grado di affrontare ciò che deve essere affrontato. Non impantanatevi in discussioni futili.

Acquario – Avete bisogno di allontanarvi dalla realtà della vita quotidiana. Quindi fatevi un favore e prendete una pausa, vi sentirete fisicamente esausti e avrete la necessità di ricaricare le batterie. Dormite di più!

Pesci – L’analisi che state facendo vi incita ad adottare nuovi valori, più profondi. Quindi un improvviso senso di stanchezza vi segnala che è il momento di trascorrere una serata in tranquillità, risposatevi e cercate di stare un po’ da soli.

