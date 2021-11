Oroscopo di Barbanera 12 novembre: venerdì di sorprese… scopriamo per chi

Ariete (21/3 – 20/4) – Venerdì più improntato alla ricerca interiore che al lavoro e alla vita sociale, ma se un collega vi chiede una mano vi mettete subito a disposizione.

Toro (21/4 – 20/5) – Luna e Venere entrambe armoniche al segno. Bella compagnia per uscire e chiacchierare in serata, condividendo ideali, progetti e qualche follia.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Valutate ogni nuovo progetto al lume della ragione e, se ritenete che sia ancora valido, non arrestatevi davanti alle piccole difficoltà.

Cancro (22/6 – 22/7) – Nelle trattative pugno di ferro con guanto di velluto, ogni tanto lanciate la battuta di spirito che distrae l’interlocutore portandovi in vantaggio.

Leone (23/7 – 23/8) – Il Sole in quadratura vi fa riflettere, ma tutto ciò che pensate lo tenete per voi. Contrariamente al solito, oggi non siete in vena di chiacchiere.

Vergine (24/8 – 22/9) – In amore, inutile sprecare energie cercando di razionalizzare: anche se si tratta di un rapporto complesso, vale la pena viverlo fino in fondo.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Nutrirete qualche dubbio in merito a un affare, ma non per questo getterete la spugna. Trovate un accordo che preveda maggiori garanzie.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Splendida giornata con tutti gli astri a favore, che amplificano le emozioni. Poche parole ma tanto amore, oggi si fa il bagno nel sentimento!

Sagittario (23/11 – 21/12) – Logica e intuito oggi funzionano a mezzo servizio e se le stelle non vi mettessero dei veti spendereste a piene mani anche senza rifletterci su.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Oggi prenderete atto di aver bisogno degli altri, almeno quanto gli altri ne hanno di voi. Dalla collaborazione nascono idee e progetti interessanti.

Acquario (21/1 – 19/2) – Se avete un amore lontano lo sentite vicinissimo, chiudendo gli occhi ve lo vedete davanti con le sue espressioni tipiche e i suoi modi speciali.

Pesci (20/2 – 20/3) – Giornata in piacevole compagnia della Luna nel segno. Ideale per realizzare grandi e piccoli desideri e dare una bella mano di smalto ai rapporti.

