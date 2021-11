Nel 2021 A2A batterà tutti i record

L’utile netto dei 9 mesi è già superiore al massimo storico del 2019 e “quindi stiamo traguardando un anno che batterà ogni record come utile netto”. A comunicarlo l’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, nel corso della conferenza stampa con cui ha commentato i dati dei primi nove mesi. Il margine operativo lordo sarà compreso tra 1,320 miliardi e 1,340 miliardi, compresi 15 miliardi derivanti da partite non ricorrenti. Anche gli investimenti raggiungeranno livelli molto elevati. “Abbiamo già consuntivato 640 milioni di investimenti che ci consentono di confermare la stima di un miliardo per il 2021 – ha aggiunto -. Si tratta di investimenti che non considerano le acquisizioni: quindi essenzialmente cantieri. Abbiamo anche portato in azienda 999 nuove persone, riuscendo a digitalizzare il 100 per cento dei nostri impiegati”. Per quanto riguarda il caro-bollette, Mazzoncini ha annunciato che la situazione si sta normalizzando dopo gli impazzimenti dei mesi scorsi. “Per capire dove andranno i costi delle bollette ci vorrebbe la sfera di cristallo – ha spiegato -. Perchè dipende da molti fattori”.

Ci sarà “un allineamento al rialzo rispetto al 2019-2020” ma “non con i valori impazziti degli ultimi mesi”. Gli scenari energetici dicono che rispetto ad agosto e settembre i valori sono scesi e continueranno a scendere. Si aspetta che alla fine della stagione termica siano superiori al 2019 ma niente di comparabile a quello che abbiamo visto negli ultimi mesi. “A questo si sommano gli interventi su cui sta lavorando il governo e bisogna vedere cosa decideranno”, ha aggiunto. “Quindi mi aspetterei bollette sicuramente un po’ più care – ha concluso l’amministratore delegato di A2A -, ma rispetto ai rincari di cui si era detto, del 40%, certamente ci aspettiamo effetti molto minori”.