Cosa sapere su Maya Basol, chi è l’attrice ‘figlia’ di Hande Ercel e Kerem Bursin nella soap opera “Love is in the air”.

Una delle grandi sorprese della seconda stagione di “Love Is in the Air” è l’apparizione di Kiraz, la figlia di Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin). Dal primo momento in cui è apparsa sullo schermo, la bambina ha rapito il cuore del pubblico con la sua dolcezza e le sue battute che hanno messo in difficoltà – in più di un’occasione – i protagonisti della telenovela turca.

Sotto la pelle di Kiraz troviamo l’attrice bambina Maya Başol, la cui fama sta crescendo a passi da gigante. “Love Is in the Air” è la sua prima incursione nel mondo della recitazione, una fiction che le ha permesso di diventare molto popolare in Turchia ed essere riconosciuta in altri paesi. Per capirci, la bambina ha già quasi 2 milioni di follower sul suo profilo Instagram.

Ti potrebbe interessare anche –> Kerem Bursin fidanzato: la sua compagna di vita e di set è Hande Ercel

Inoltre, è una indossatrice per una nota catena di negozi di abbigliamento per bambini. Incredibile è poi la somiglianza con la sua mamma sul set, Hande Ercel. Anche per tale ragione, non è stato difficile per Maya Başol ottenere il ruolo di Kiraz. Ma non solo ha conquistato i produttori e il regista di “Love Is in the Air”, anche il pubblico l’adora.

Ti potrebbe interessare anche –> Kerem Bursin, matrimonio vicino con Hande Ercel: ecco gli indizi

Tutti pazzi per Maya Basol, la bambina che recita in Love is in the air

Il suo grande talento, la sua sicurezza e il suo fascino hanno fatto innamorare i spettatori della serie turca che è diventata un successo internazionale di questa bambina. La seconda stagione è iniziata con un salto temporale di cinque anni e l’apparizione della bambina che ha rapidamente conquistato il cuore del pubblico. Verso la fine della seconda stagione di “Love Is in the Air”, Kiraz è diventata una sorella maggiore dopo che Eda è rimasta incinta per la seconda volta.

Il caso vuole anche che la vera mamma di Maya Basol, nella realtà, fosse in dolce attesa. Eva, la sorellina minore della protagonista della serie turca, è nata infatti lo scorso 7 novembre, con grande gioia della piccola. Poche ore dopo il parto, l’attrice di ‘Love is in the air’ si è recata in ospedale per incontrare la sua nuova compagna di giochi. Per la prima volta, la bambina ha avuto l’opportunità di recitare come una sorella maggiore, anche nella vita reale.

Come testimonia Instagram, la piccola attrice di sei anni ha preso per la prima volta in braccio sua sorella. Nella fiction intanto, la famiglia cresce e i protagonisti della telenovela turca rafforzano il loro amore. Per la piccola Maya Basol, secondo gli esperti massmediologi, con tutto il talento che ha già mostrato davanti alle telecamere, si prevede un futuro promettente.

The post Maya Basol, chi è l’attrice ‘figlia’ di Hande Ercel e Kerem Bursin appeared first on Ck12 Giornale.