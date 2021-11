L’Eredità, Federica è la campionessa: ma fallisce alla Ghigliottina

L’Eredità: niente da fare per Federica, che per la seconda volta diventa campionessa del quiz show senza però vincere il montepremi. Ecco come è andata la puntata dell’11 novembre.

Dopo essersi laureata campionessa nella puntata de L’Eredità di mercoledì 10 novembre, la professoressa Federica si è ripetuta anche nella puntata di giovedì 11 novembre, senza tuttavia riuscire a portare a casa il montepremi finale. Il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna va in onda tutti i giorni dalle 18,45.

La concorrente è stata ancora una volta fermata dalla complicata Ghigliottina, la sfida finale del gioco più longevo della televisione italiana. Le sfide precedenti del programma sono in ordine cronologico: Abbinamenti, Metti – Leva – Cambia, I Fantastici Quattro, La Parola e Il Triello.

L’Eredità, il percorso di Federica nella puntata dell’11 novembre

Nell’appuntamento di giovedì 11 novembre la professoressa Federica è riuscita ad arrivare al Triello senza particolare problemi. Lì è riuscita a battere i suoi due avversari, Pierluigi e Chiara, presentandosi alla Ghigliottina con un montepremi di ben 150mila euro.

La cifra si è tuttavia ridotta al massimo in quanto la campionessa incredibilmente non è riuscita a indovinare neanche una parola tra le coppie di termini proposte dal conduttore. Alla fine il montepremi è sceso quindi a 4.688 euro.

I cinque indizi per individuare la parola vincente erano: Cavo, Cavallo, Pace, Sant’Antonio e Dei. Nei 60 secondi a disposizione per cercare di scoprire il termine chiave Federica ha deciso di scrivere Cielo. Tuttavia, come ricostruito dal ragionamento di Flavio Insinna, la soluzione non si è rivelata corretta.

La parola vincente della Ghigliottina era infatti in realtà Messaggero. “Purtroppo stasera non chiudiamo festeggiando, ma ci riproviamo”, le ha detto il conduttore. Federica, essendosi laureata ancora campionessa arrivando alla sfida finale, proverà dunque a scalare nuovamente il quiz show nella prossima puntata.

