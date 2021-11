il-professore,-anticipazioni-della-seconda-puntata:-cosa-ci-aspetta

Il Professore, la seconda puntata della fiction andrà in onda Giovedì 18 Novembre su Rai1, dalle ore 21.25 i telespettatori e i fan della serie potranno assistere al terzo e quarto episodio della serie con Alessandro Gassmann.

Nel cast ci sono anche Claudia Pandolfi, Christiane Filangieri e Francesca Cavallin, i due episodi sono intitolati Kante e Platone. Il professore interpretato da Alessandro Gassman, è Dante Balestra e teme che il suo segreto possa venire a galla con il passare del tempo.

Questo segreto potrebbe sconvolgere suo figlio Simone, il quale non sa nulla riguardo il passato del Professore, durante il terzo episodio intitolato Kant, in onda Giovedì 18 Novembre su Rai1, il protagonista della serie preparerà una lezione molto speciale per i suoi studenti.

Dovrà spiegare il pensiero di Kant e la legge morale sull’universo, nonostante a lavoro non mostra preoccupazioni, il professor Dante è molto pensieroso, teme che Anita possa rivelare il suo segreto.

Le pregherà di non farne parola a Manuel, dove vedrà il suo destino incrociarsi con quello di Dante, in questo caso ci sarà il rischio che il giovane lo dica a Simone, il quale non sa nulla a riguardo.

Nella città di Roma Dante riesce a trarre l’ennesimo spunto, ma purtroppo il protagonista non riuscirà a resistere alla filosofia e alle donne.

Nel momento in cui conoscerà la madre di Aureliano, ovvero Cecilia, sentirà subito un’irresistibile attrazione per la donna, mentre Manuel si troverà di nuovo sulla cattiva strada, perché Sbarra gli chiederà di intraprendere la via dello spaccio di droga.

Nel quarto episodio della fiction, intitolato Platone, vedremo Pin recluso in casa, il quale cercherà di rinunciare il più possibile ai contatti con il mondo esterno, per questo motivo il protagonista non ci sta e non ha intenzione di permettere al giovane di sprecare la sua vita in questo modo così ingiusto.

Per riuscire a dare uno scossone alla ragazza, le racconterà il mito della caverna di Platone, questo accade mentre la donna essendo rappresentate dei genitori si troverà ad una lezione, mentre assisterà alla cultura e al fascino del professor Dante, inoltre Sbarra chiederà a Manuel non solo di spacciare ma anche di far sparire un auto utilizzata per affari illegali.

