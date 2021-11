ghali-contro-matteo-salvini-a-san-siro:-le-iene-mettono-pace

Un video girato durante il derby Milan e Inter mostra un’accesa discussione fra il cantante Ghali e il leader della Lega Salvini.

Ghali e Matteo Salvini hanno avuto una discussione nella tribuna d’onore a San Siro durante la partita tra Milan e Inter giocata domenica 7 novembre. Il video è diventato virale da quando l’ha condiviso la pagina Instagram “Welcome to Favelas” (CLICCA QUI per vedere il video), in cui Ghali si alza in piedi e dice a Salvini: “Buffone, tu che c***o esulti? Ha segnato un ne**o. Un ne**o come me, come tanti e come tanti di quelli che tu fai morire in mare! Vergognati!”.

POTREBBE INTERESSARTI: Belen e Antonino, è rottura? Lei replica: “Fatti miei”, i dubbi restano

Proprio la domenica sera, il leader della Lega è stato ospite al programma di condotto da Nicola Porro e dedicato a economia, politica e attualità. Salvini ha negato nel talk show di Rete 4 di conoscere il cantante: “Io non conoscevo il signor Ghali, sarò vecchio ma preferisco De André, De Gregori, Battisti, fatto sta che ieri ero in un momento di tranquillità con mio figlio allo stadio”, afferma il politico, poi continua affermando di essere stato assalito proprio dal cantante che gli avrebbe urlato contro “assassino” e “fascista“.

Il programma de Le Iene ha preso a cuore la vicenda, e cercherà nella puntata che andrà in onda il prossimo venerdì 12 novembre su Italia Uno, di mettere pace tra i due. Chi tenterà di mettere pace tra i due personaggi televisivi sarà Stefano Corti. La iena che ha fatto firmare a Ghali una maglietta della nazionale tunisina con i nomi di entrambi e l’ha donata al leader della Lega, chiedendogli di indossarla durante un comizio che stava svolgendo in Calabria. Salvini ha ringraziati Corti e ha accettato il regalo da parte del cantante, dunque chissà che la pace sia fatta. (CLICCA QUI per tutti gli aggiornamenti Instagram de Le Iene)

POTREBBE INTERESSARTI: Madame, il monologo alle Iene: “Ho imparato molte cose…”

La disputa tra Ghali e Salvini

Ma che il leder della Lega non conoscesse Ghali non è del tutto vero, perchè Salvini nel 2019 risponde al rapper tunisino e scrive sul suo profilo Twitter: “Mi insulta ma la sua musica non mi dispiace, è grave???”.

The post Ghali contro Matteo Salvini a San Siro: Le Iene mettono pace appeared first on Ck12 Giornale.