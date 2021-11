GF Vip: nella casa è guerra tra Katia Ricciarelli e Alex Belli

GF Vip, Katia Ricciarelli e Alex Belli di nuovo ai ferri corti per via della musica da ascoltare: “Devi avere rispetto”

Alex Belli è certamente tra i personaggi più controversi dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip, al centro di tante vicende.

La soprano Katia Ricciarelli, invece, si è fatta notare per il suo carattere schietto che la porta spesso ad essere protagonista di liti e discussioni.

Situazione che nella casa sono quasi all’ordine del giorno e l’ultima in ordine di tempo ha visto protagonisti proprio i due. Tutto è nato quando nella serata di giovedì 11 novembre la produzione ha deciso di far scegliere all’attore emiliano la colonna sonora da far ascoltare.

Il 38enne ha optato per diversi generi e ovviamente anche per la lirica. Quando poi è arrivato il turno della Bohème, la grande opera di Puccini, Katia stava ascolta ovviamente entusiasta mentre gli altri coinquilini hanno deciso di andare fuori in giardino per prendere un po’ d’aria. Un gesto che all’ex moglie di Pippo Baudo non è piaciuta affatto e se l’è presa in particolare con Belli.

GF Vip, nuovo scontro Ricciarelli-Belli: cosa si sono detti

La soprano ha detto che quella era la versione cantata da lei e che si è sentita offesa dal loro comportamento perché fin quando non si è arrabbiata, tutti hanno riso. “Per fortuna siamo mondi diversi, ma ricorda che ci vuole rispetto per la musica”.

Katia ha quindi visti i coniquilini uscire fuori quando le note hanno cominciato a echeggiare in casa fino a sentire alcune risate e ha pensato che fossero per lei, che la stessero prendendo in giro.

Quando il brano è finito tutti si sono messi a ballare come a festeggiare l’evento. Belli ha detto che nessuno voleva mancarle di rispetto e che ridevano per altro: “Ragazzi io non ce la faccio più con questo bigottismo del ca**o”, ha detto.

I toni si sono alzati, l’attore ha detto che è libero di ridere senza chiedere il permesso e la Ricciarelli gli ha chiesto di abbassare la voce. Non è la prima volta che tra i due ci sono scintille e stasera ci sarà la diretta. Vedremo se quanto accaduto sarà riproposto.

