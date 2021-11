Dazn dice sì alla visione su due dispositivi

Dazn annuncia che nessuna modifica contrattuale sarà introdotta nel campionato in corso ma avverte sulle condizioni di utilizzo.

La piattaforma di eventi sportivi Dazn, chiarisce che non ci saranno cambi per quanto riguarda l’abbonamento alla piattaforma nella stagione in corso. Questo lo assicura la piattaforma stessa attraverso una nota, rassicurando quindi tutti gli utenti, e nel rispetto di essi. Dazn però ribadisce le condizioni di utilizzo della piattaforma che dovranno essere ad uso personale e non commerciale.

La piattaforma inoltre precisa la propria posizione contraria rispetto alla visione in contemporanea su due dispositivi con un singolo abbonamento, dopo la critiche fatte dal Codacons, ovvero l’insieme delle associazioni per la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori. Dazn infatti permetterà la visione degli eventi sportivi su due device per assicurare a tutti i componenti della famiglia un’esperienza unica. (CLICCA QUI per avere gli ultimi aggiornamenti Twitter di Dazn Italia)

Inoltre ricorda a tutti gli abbonati di tenere al sicuro la propria password, non rivelando i propri codici d’accesso che devono rimanere unici per ogni abbonato e che quindi non possono essere condivisi con altri utenti. Poi sottolinea l’illegalità della pirateria che riguarda tutte le grandi piattaforme di contenuti streaming online. Dunque l’impegno che si propone di portare a termine Dazn e di collaborare con le istituzioni, autorità e con tutte le parti coinvolte e interessate affinché la piattaforma non subisca abusi contrattuali.

Quest’ultimo tema sarà discusso in un incontro che si terrà il prossimo martedì 16 novembre con il Ministro Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico nel governo Draghi e vicesegretario federale della Lega. Il politico ha giudicato con “viva soddisfazione” la posizione assunta dalla società che detiene i diritti del Campionato di calcio della serie A. Nell’incontro si cercherà di rimodulare e apliare i servizi messi a disposizione da Dazn, mettendo al centro i bisogni degli abbonati della piattaforma.

