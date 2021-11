Aaron Díaz e Lola Ponce nelle loro foto più hot: la coppia è amatissima

Chi è Aaron Diaz il marito di Lola Ponce

L’attore è nato in Messico, ma è cresciuto in California con i suoi genitori. Díaz ha terminato i suoi studi superiori a Palo Alto prima di tornare con la sua famiglia in Messico per specializzarsi al Centro de Educación Artística a Città del Messico. Nell’agosto 2009, la rivista People en Español lo ha nominato il più bello nella lista dei “25 uomini più belli”.

POTREBBE INTERESSARTI: Maria Giovanna Adamo: chi è la (presunta) fidanzata di Can Yaman

Ha lanciato la sua linea di abbigliamento chiamata “Perra” nell’agosto 2009, con la quale ha esordito come stilista e imprenditore. Mentre l’anno scorso ha lanciato “Pesci” che è una nuova piattaforma digitale, in abbonamento, per promuovere uno stile di vita sano e che consiste in un programma di esercizi di quattro settimane, accompagnato da piani alimentari per mantenersi in salute.