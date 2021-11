wendy-kay-ci-ripensa-e-arrivano-le-scuse-per-raffaella-fico

Wendy Kay, c’è stato un colpo di scena nella faida e discussione tra Raffaella Fico e Soleil Sorge, le due hanno avuto diverse discussioni nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex compagna di Mario Balotelli ha denunciato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Sembra che Soleil abbia dichiarato che la soubrette napoletana sia una “bitch”, durante un’intervista rilasciata a Novella 2000, la madre di Soleil ha cercato di difendere la concorrente del Grande Fratello Vip, per poi chiedere ufficialmente scusa a Raffaella Fico per il comportamento di sua figlia.

La madre ha dichiarato sulla rivista che il termine bitch viene utilizzato tra amiche in America, e perciò non viene ritenuto un insulto, proprio perché viene inteso in modo scherzoso come “cagna”.

Inoltre la madre ha dichiarato che bisogna essere ironici, ed ha colto l’occasione per chiedere scusa ufficialmente a Raffaella Fico, sperando che si riesca a mettere fine alla faida cominciata mesi fa.

Tutti si chiedono se Raffaella Fico accoglierà il germoglio d’ulivo da parte della madre di Soleil, o se semplicemente farà finta di nulla, continuando per la sua strada, secondo alcune indiscrezioni, sembra che la soubrette abbia già fatto partire la denuncia ai danni di Soleil Sorge.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Raffaella Fico contro Wendy Kay: per lei finisce malissimo

Wendy Kay, chiede scusa ufficialmente a Raffaella Fico cercando di porre fine alla faida

La soubrette ha dichiarato di aver denunciato la donna, proprio perché una madre e una donna, non ha accettato gli insulti di Soleil in televisione, e proprio per questo motivo la porterà in tribunale, proprio perché certe cose non vanno dette a nessuno.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Raffaella Fico denuncia Soleil Sorge: possibili motivi del contenzioso

In questo caso sarà il tribunale e la legge a gestire la situazione e valutare se ci sarà spazio per un processo, oppure se si deciderà di procedere con l’archiviazione del caso. Intanto il pubblico del Grande Fratello Vip si è diviso in due, alcuni credono che Raffaella Fico abbia esagerato nel denunciare Soleil Sorge.

Mentre altri pensano che tutta questa manovra sia una trovata pubblicitaria di Raffaella Fico per cavalcare l’onda degli insulti e cercare di affossare la figura di Soleil Sorge, la quale stava ottenendo un riscontro positivo sia da parte dei telespettatori che dai fan del programma sul web.

The post Wendy Kay ci ripensa e arrivano le scuse per Raffaella Fico appeared first on Ck12 Giornale.