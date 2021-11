Virginia Catellani: avete mai visto la nipote di Iva Zanicchi? Ecco chi è

Virginia Catellani ha diciannove anni ed è apparsa anche in televisione con la nonna: per ogni sua foto piovono complimenti

La popolarissima e amata cantante Iva Zanicchi ha una nipote che potrebbe avere molto successo nel mondo dello spettacolo.

Una dote particolare ce l’ha ed è la bellezza. Virginia Catellani ha festeggiato quest’anno 19 anni ed è diventata maggiorenne mentre la nonna non viveva un periodo felice nel 2020. La cantante era ricoverata causa Covid e dall’ospedale ha postato delle foto della nipote, da grande e da bambina.

In molti per l’occasione sono andatia spulciare il profilo della giovane. Tanti hanno trovato una grande somiglianza con la nonna e molti hanno hanno potuto apprezzare la bellezza: slanciata, fisico da far invidia e un bel sorriso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Iva Zanicchi torna con Ok il prezzo è giusto: “Provate a fare 100”

Virginia Catellani, le foto della nipote della Zanicchi

Tutti hanno conosciuto la ragazza tramite quel post pubblicato dalla Zanicchi in un periodo orrendo. È stata male causa Covid ed è stata ricoverata a Cremona. Una convalescenza dura testimonianta dai contenuti condivisi su Instagram dove ha mostrato le sue condizioni.

Per fortuna è guarita, è tornata in forma e poco fa ha anche festeggiato su Canele 5 i suoi settant’anni di carriera con una serata evento. Ma il Covid è stato anche devastante perché si è portato via il fratello Antonio.

La cantante ha fatto conoscere la nipote non solo sul web ma anche in tv. Nella serata del 17 gennaio scorso, quando il peggio era passato, nonna e nipote sono state ospite da Barbara D’Urso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Un professore, serie tv da stasera 11 novembre: quante puntate sono

La cantante di Zingare non ha avuto remore a parlare davanti a tutti di certe cose, mettendo forse in imbarazzo il marito Fausto Pinna. Il Covid, disse, li aveva rovinati, “però non si è mai vecchi per fare l’amore, sai che Pippi non ha mai preso il viagra?”, disse. E non è la primva volta che si lascia andare a commenti piccanti del proprio intimo.

The post Virginia Catellani: avete mai visto la nipote di Iva Zanicchi? Ecco chi è appeared first on Ck12 Giornale.