un-professore,-serie-tv-da-stasera-11-novembre:-quante-puntate-sono

Un professore, la Rai propone una nuova storia che ha come protagonista un insegnante di filosofia interpretato da Alessandro Gassman

Parte questa sera su RaiUno alle 21.25 una nuova fiction della rete pubblica. Con la chiusura ieri de Il Cacciatore sul secondo canale. l’azienda di Stato punta su un’altra storia: Un professore.

Il protagonista di chiama Dante Balestra, interpretato dall’amatissimo Alessandro Gassman, un professore di filosofia che nelle lezioni e nei comportamenti non è ligio alle regole. Anticonformista e forse per questo affascinante, è tornato a Roma dopo molto tempo.

Nella capitale ha un figlio, Simone, e proprio per lui che ha deciso di far ritorno perché la sua ex moglie e mamma del ragazzo, per lavoro dovrà trasferirsi in Scozia.

Mentre Gassman è il protagonista maschile, il ruolo di ‘prima donna spetta a Claudia Pandolfi mentre la regia è firmata da Alessandro D’Alatri.

Un professore, il rapporto tra il protagonista e il figlio

Il figlio Simone sta vivendo una fase particolare: ha sedici anni, è nel pieno dell’adolescenza e ha scoperto di essere omosessuale. Al contrario del padre rispetta le regole e non gradisce molto la sua presenza, né a casa né a scuola.

Neanche i colleghi amano particolarmente Dante, così lontano dai canoni degli insegnanti e fa vivere la filosofia ai suoi alunni in modo ben diverso. È così che i grandi pensatori del passato non sono noiosi teorici ma compagni di viaggio nella vita.

Inizialmente ci sono degli scontri tra padre e figlio la mamma del prof, Virginia, sa perché il figlio è così diverso: la sua leggerezza deriva da un peso che si porta dentro che solo la donna conosce. La fiction andrà in onda per più di un mese, ogni giovedì, per sei serate.

