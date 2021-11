tina-turner,-la-cantante-fa-causa-alla-sua-sosia:-incredibile-il-motivo

Tina Turner ha sguinzagliato i suoi legali. C’è in giro una sua sosia, che però è troppo, troppo simile alla vera Tina. Le locandine in cui questa donna appare potrebbero far immaginare ai fan che la Turner sia tornata in pista…

Chi è Dorothea Fletcher? Lo vorrebbe tanto sapere anche l’ottantunenne Tina Turner, che si è improvvisamente accorta dell’esistenza di una cantante di una band tedesca, impegnata in spettacoli tributo all’artista di What’s Love Got to Do with It. Piccolo particolare: la copia è identica all’originale, cioè Dorothea sembra la sorella gemella di Tina.

C’è troppa somiglianza fra la sosia e Tina. Il rischio, secondo i legali della Turner, è che i fan si illudano che ai concerti della cover band partecipi la vera star americana del soul e del rhythm and blues.

La Turner contro la sua sosia

La cover band tedesca si chiama Simply the Best (come uno dei più famosi brani della cantante di Nutbush, Tennessee). La leader del gruppo è Dorothea “Coco” Fletcher. Segni particolari: è uguale, sputata alla Turner.

Per questo la vera Turner ha chiesto che la Fletcher limiti la propria esposizione nelle locandine dei concerti e nelle foto promozionali, affinché non possano crearsi fraintendimenti. Qualcuno potrebbe infatti pensare che la magica Tina sia coinvolta nei concerti in Germania (dopo il ritiro ufficiale dalle scene).

La prima locandina a far innervosire la Turner è comparsa nel 2020. E subito sono partite le denunce. Un processo a Colonia ha stabilito che i poster non creavano reali fraintendimenti. Poi però, la corte d’appello tedesca ha ammesso che poteva nascere qualche problemino d’interpretazione, e che i Simply the Best forse stavano giocando troppo sull’equivoco. La Turner, a quanto pare, starebbe chiedendo qualche milioncino di dollari di danni.

Ma chi è Dorothea “Coco” Fletcher?

Anche se suona in Germania con un gruppo tedesco, la Fletcher è americanissima. Viene dall’Alabama, e ha una grande esperienza musicale alle spalle. Ha suonato in band blus, jazz e soul, e ha cantato il gospel. Si è esibita con grandi artisti del calibro di Bobby Womack e Millie Jackson, ed è stata in tour con i The Platters. Ama molto Tina Turner, ovviamente, che considera una delle più grandi cantanti della storia, e questa causa un po’ l’ha delusa. “Che ci posso fare se assomiglio tanto alla Turner?”, ha detto la povera Dorothea.

La sua difesa verte sull’evidente appartenenza a una cover band: solo persone superficiali o stupide possono pensare che Tina Turner partecipi a una serata di cover in suo onore in un piccolo pub tedesco…

Il round finale del processo è fissato per il 2022. Diciamo che la questione è importante perché potrebbe creare un precedente penale. Sosia di tutto il mondo, state attenti!

Vabbè, torniamo ai fasti del passato. A quando Tina era la leonessa della black music.

