“Sono incaz***o nero”. Giletti dà la sveglia a Gualtieri: “Oggi, venendo qua…” | Video

La “sveglia” di Massimo Giletti a Roberto Gualtieri, neo-sindaco Pd di Roma. A Non è l’arena, su La7, si parla tra gli altri argomenti dello scandalo Casamonica, tra criminalità, mafia “occulta”, minacce e corruzione.

In studio ci sono Monica Lozzi, ex presidente del Municipio VII della Capitale, e il “patriarca” Luciano Casamonica. Ville abusive e sequestri mancati, ma Giletti ricorda un’altra piaga: “Oggi, venendo in studio – ha rivelato il conduttore -, ho trovato l’ennesima strada di Roma piena d’acqua. Invasa dall’acqua, cambiano i sindaci ma non cambia mai nulla. Semplicemente forse perché non si puliscono i tombini. Allora qui dovremmo spendere 400 mila euro per abbattere quella villa alle mie spalle (indica il “wall” in studio, su cui la regia manda in onda una delle ville dei Casamonica, ndr), ma perché non la si può recuperare e darla a chi ha bisogno? Magari si fa pagare, anche…”

“Perché dobbiamo spendere per abbattere quelle case – conclude il ragionamento Giletti – invece di recuperarle per qualche motivo? Quei 400mila euro li vogliamo mettere per pulire i tombini o rendere le strade percorribili? Io quando sento queste cose sono incazzato nero! Ma è così drammatico fare una cosa di questo genere?”. Per Gualtieri, insomma, siamo già alla prova del nove del “buon governo” tanto annunciato dal Nazareno.