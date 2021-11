Oroscopo di Branko 12 novembre: ecco per quali segni questo venerdì sarà magico

Ariete – Oggi inizierete casualmente a pensare a qualcosa del vostro passato. Ciò vi permetterà di sviluppare le vostre idee, non fermatevi ai potenziali errori che avete commesso… Alla fine della giornata avrete davvero bisogno di rilassarvi.

Toro – Vi mobiliterete tanto per risolvere alcune questioni urgenti. Il vostro rendimento è formidabile oggi! È necessario trovare un equilibrio che si addica ai requisiti del vostro corpo: il morale e la salute fisica, l’attività e il relax, l’azione e il riposo.

Gemelli – Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri!

Cancro – Una ventata di ottimismo vi spingerà in avanti. Evitate di prendere grandi decisioni oggi. Questa giornata vi spinge ad ulteriore rilassamento psichico. Approfittatene per ricaricare le batterie coltivando i vostri passatempi.

Leone – Meno fretta e più riflessione, ciò vi permetterà di ottenere il massimo da questa giornata. Se riuscite a superare la stanchezza della routine quotidiana senza compensare mangiando dolci, eviterete il peggio.

Vergine – Vi sentite più a vostro agio e ne siete consapevoli. Non sfruttate la vostra aura, lasciate che le cose seguano il loro corso naturale. Saranno gli altri a mettere dei freni sulla vostra vitalità. La gente pretende troppo da voi, o almeno è così che vi sentite.

Bilancia – I vostri cambiamenti di metodo a livello professionale vi portano fortuna. Non esitate! Conservando dei momenti di solitudine e d’intimità potrete utilizzare meno energia. C’è troppa agitazione che vi circonda!

Scorpione – Sarete in grado di portare a termine un progetto finanziario attinente ad un acquisto essenziale. Siete ri-energizzati da un afflusso di nuove forze. Avete più resistenza e siete particolarmente inclini a concentrarvi sull’essenziale.

Sagittario – La vostra generosità e comprensione vi farà acquistare le simpatie delle persone che stimate. Il vostro stile di vita non vi permette di prendervi cura di voi in modo corretto – è necessario rallentare e evadere mentalmente per rilassarvi.

Capricorno – Un colpo di fortuna sta per consentire progressi in campo sociale. Non perdete tempo in dettagli. Sarete in ottima forma. Attenti all’alimentazione e avrete più energia.

Acquario – La gente invidia la vostra fiducia in voi stessi e questo potrebbe portare a un conflitto. Capricci insoliti e impulsi frenetici vi stancheranno – frenate il vostro entusiasmo per l’attività fisica.

Pesci – Alcuni nuovi incontri positivi si tradurranno in progetti originali. Avrete l’opportunità di dare uno slancio alla vostra vita. Riuscite a controllare meglio la vostra sensibilità ed avrete quindi più energia. Di conseguenza sapete gestire meglio le vostre riserve e sarete in buona salute.

